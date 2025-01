La fiscal superior de Madrid reconoció ante el juez que la orden llegó directa del Fiscal General del Estado

13 de junio de 2024. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, declara como testigo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la filtración de datos privados del novio de Isabel Díaz Ayuso. En ese momento aún nos se había abierto una causa en el Tribunal Supremo contra el Fiscal General, pero la declaración íntegra de Lastra, a la que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, deja claro varios datos sobre lo sucedido con el correo entre fiscalía y defensa de Alberto González Amador.

Lastra reconoce que fue ella misma la que contactó con García Ortiz el 13 de marzo. "Estábamos de acuerdo en que había que salir a desmentir la noticia", dice ante el juez la fiscal superior de Madrid. Ese desmentido por parte de la fiscalía se transformó después en una nota de prensa, y ahí es cuando Lastra se opone a García Ortiz. "Efectivamente no estaba de acuerdo con su contenido en absoluto", reconoce Lastra que asegura, además, que el jefe de comunicación de la fiscalía de Madrid tampoco estaba de acuerdo con publicar dicha nota.

Finalmente, Lastra tuvo que acceder a publicar la nota porque era una orden directa de su superior, Álvaro García Ortiz. El Fiscal General llegó a decir a Lastra que era "imprescindible mandar la nota" porque les estaban "ganando difundiendo un bulo". La conversación concluyó con el García Ortiz diciendo que "era imperativo". Ese testimonio de Almudena Lastra fue corroborado en buena parte meses más tarde por la UCO.

El fiscal de delitos económicos también declaro en el TSJ

Otro de los testigos fundamentales en la causa es el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, que denunció al novio de Ayuso. El abogado de González Amador, en el famoso cruce de correos, reconoció los delitos fiscales de su cliente y pidió un pacto. En su declaración, el pasado 27 de junio, Salto negó cualquier filtración: "Yo soy el primer perjudicado. Se ha filtrado mi denuncia y mi correo con nombre y apellidos. Yo no he filtrado ningún dato". Salto reconoció que no es la primera vez que ese letrado contactaba con él para proponer un pacto de estas características.

Julián Salto y Almudena Lastra declararán mañana -de nuevo como testigos- aunque ahora en el Tribunal Supremo. La fiscal provincial Pilar Rodríguez, que en su declaración anterior dijo que ni siquiera sabía que Isabel Díaz Ayuso tenía pareja, declarará como investigada el próximo 30 de enero. Un día después de que el juez Ángel Hurtado interrogue al Fiscal General del Estado.

