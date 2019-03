El fiscal Pedro Horrach: "Recibimos una orden para paralizar la investigación a Matas"

"Recibimos una sola orden por escrito, en un ejercicio de transparencia, cuando era fiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido para paralizar una investigación en Fiscalía relativa al patrimonio del señor Matas, expresidente del Gobierno balear", así relata el fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, cómo recibió una orden para paralizar la investigación a Matas.

Horrach, ha asegurado que en esta causa existe la percepción de que se ha tratado "de forma diferente" a la infanta Cristina, algo que ha negado en lo que se refiere a su propia actuación: "No es así por mi parte". "Ya desde 2012 dije y he repetido que no había ningún indicio ni siquiera para la imputación, posición que he mantenido durante estos dos años, porque desde 2012 a ahora nada ha pasado que haya hecho cambiar esta posición personal y jurídica", ha afirmado esta noche Horrach, en una conferencia ofrecida en el Club Pollença.

Ante una pregunta acerca de la percepción ciudadana de que hay personalidades que son tratadas de forma distinta, y ha mencionado a José Ortega Cano y a la infanta Cristina, Horrach ha defendido su independencia. En opinión del fiscal Anticorrupción, es "una maldad interesada" decir que el fiscal general del

Estado como es nombrado por el Gobierno de turno actúa bajo los dictados del Gobierno que le ha nombrado y haciendo de correa de transmisión hacia los demás fiscales. "Jamás, salvo en una excepción, he recibido una orden para actuar en un sentido o dejar de actuar en otro sentido, en contra de mi criterio profesional, jamás", ha afirmado. Por otra parte, Horrach se ha referido a la financiación de los partidos políticos y ha asegurado que "se orilla y se vulnera la ley de forma flagrante", mediante pagos en dinero negro y con la colaboración de entidades que encubren gastos electorales en facturas por servicios ficticios.

"Tanto en las elecciones autonómicas de 2003 como en las elecciones autonómicas de 2007 de esta comunidad detectamos el uso de dinero B, de dinero negro, en el pago de propaganda electoral, ya sea el diseño de la creatividad de campañas electorales, o el pago de anuncios", ha explicado.

Por su parte, el abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual, ha reconocido que se han encontrado errores administrativos en dos ejercicios del marido de la infanta Cristina. "Errores que habrá que subsanar", destaca. Sobre la situación de la infanta Cristina sostiene que parte de una base muy distinta a la de Urdangarín porque tiene otros abogados.