La figura de la Princesa Leonor en los 10 años de reinado de Felipe VI: desde su mayoría de edad hasta su formación militar

Madrid se ha engalanado este miércoles para celebrar los 10 años de reinado de Felipe VI. Emotivos discursos han protagonizado la jornada. Aparte del propio Felipe VI, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han querido reconocer la labor de sus padres en un día tan especial en el que ni la Patrulla Águila ha faltado. Precisamente durante los últimos 10 años, el papel de Leonor se ha visto incrementado en la Corona. Más apariciones públicas, más discursos, y más protagonismo de una heredera a la Corona que presenta el respaldo de gran parte de los españoles y que ha ido 'creciendo' junto a posición como Princesa de Asturias.

Su Alteza Real la Princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz, es la hija mayor de Sus Majestades los Reyes de España, don Felipe y doña Letizia. Leonor nació en Madrid el 31 de octubre de 2005. Sus padrinos de bautismo fueron sus abuelos paternos, Sus Majestades los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía. Desde la proclamación de Felipe VI como Rey de España el 19 de junio de 2014 es la heredera de la Corona. De acuerdo con lo establecido en el art. 57.2. de la Constitución, ostenta desde ese momento la dignidad de Princesa de Asturias, siendo la XXXVI heredera que posee tal título, junto con los de Princesa de Gerona y Princesa de Viana, correspondientes a los primogénitos del Reino de Castilla, de la Corona de Aragón y del Reino de Navarra, cuya unión formó en el siglo XVI la Monarquía española. También posee los títulos de Duquesa de Montblanc, Condesa de Cervera y Señora de Balaguer.

La jura de bandera, su mayoría de edad, o su formación militar son algunos de los momentos que han marcado estos 10 años de trayectoria como Princesa de Asturias y que recordamos a continuación.

La Princesa Leonor jura bandera

El pasado 7 de octubre, la Princesa Leonor juró bandera en el Patio de Armas de la Academia General Militar (AGM) de Zaragoza junto a los 410 cadetes de nuevo ingreso. Leonor fue la primera en desfilar ante la enseña nacional para besarla con los reyes como testigos en el palco de honor. Tras pararse ante ella, se retiró el sombrero ros de pluma roja, dio dos pasos, besó el paño y retomó el paso ante la atenta mirada de sus padres y de las 2.500 personas que asistieron a la ceremonia, entre autoridades y familiares, que le brindaron una cerrada ovación.

"¿Juráis por Dios o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente vuestras obligaciones militares, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, obedecer y respetar al Rey y a vuestros jefes, no abandonarlos nunca y, si preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de España?", interpelaba aquel día a los cadetes el director de la AGM, el general Manuel Pérez López. Al unísono, la princesa de Asturias y sus compañeros, respondían el "Sí, lo hacemos", la fórmula actualizada para no tener que escoger entre "jurar o prometer".

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, jura bandera en una ceremonia oficial celebrada en la Academia Militar de Zaragoza este sábado presidida por su padre, el rey Felipe VI, y junto al resto de los cadetes de su curso. | EFE

Mayoría de edad

También en octubre, pero el día 31, el Congreso de los Diputados acogió la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, coincidiendo con su 18 cumpleaños. La familia real, sus Majestades los Reyes y Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía comenzaron el día saludando a los invitados en el Salón de Pasos Perdidos. Tras el acto en el Congreso, se le impuso el Collar de Carlos III y un almuerzo en el Palacio Real al que asistieron más de un centenar de personas. El día se cerraba con un encuentro privado en el Palacio de El Pardo.

Así fue el discurso de la Princesa de Asturias por su mayoría de edad: "Quiero agradecer al Sr. Presidente del Gobierno y las Sras y Sres ministros que me hayan ofrecido el Collar de la Orden de Carlos III, una distinción tan vinculada al servicio del Estado y a nuestra monarquía parlamentaria. Desde hoy incorporo su valioso lema -virtud y mérito- a mi condición de Princesa de Asturias y heredera de la Corona. Gracias también, Sra Presidenta del Congreso de los Diputados y Sr Presidente del Senado, por concederme las medallas de las cámaras que me unen, desde este día tan trascendente a las instituciones.

Majestades, autoridades. Al cumplir hoy 18 años, y alcanzar la mayoría de edad he prestado el juramento previsto en nuestra Constitución. He jurado desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas, así como fidelidad al Rey.

Me he comprometido solemne, formal y públicamente con nuestros principios democráticos y con nuestros valores constitucionales, que asumo plenamente. Y he contraído una gran responsabilidad con España ante las Cortes Generales, que espero corresponder con la mayor dignidad y con el mejor ejemplo.

He prestado, además, juramento de fidelidad al Rey. No solo a su persona, sino también a lo que la Corona simboliza y representa: la unidad y permanencia de España. Recuerdo muy bien lo que mi padre, el Rey, me dijo cuando me impuso el Toisón de Oro: "Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola, servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional". Son palabras que en todo momento tendré muy presentes.

Con ese espíritu y con gran sentido del deber: conduciré mis actos en todos los ámbitos de mi vida atendiendo siempre a los intereses generales de nuestra Nación; Observaré un comportamiento que merezca el reconocimiento y el aprecio de los ciudadanos; Y cumpliré con mis obligaciones con total dedicación y con una entrega sin condiciones, procurando siempre crecer como persona junto al cariño y apoyo de mi familia.

Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante -que voy a recordar siempre con emoción- les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en nuestro futuro, en el futuro de España".

La Princesa Leonor, agradecida tras jurar la Constitución | Antena 3 Noticias

Formación militar

Tras terminar sus estudios de Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales, en el Reino Unido, la Princesa Leonor comenzó su enseñanza superior en el curso 2023-2024. De acuerdo con el art. 2.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, la Princesa de Asturias podrá desarrollar la carrera militar y tener los empleos militares que, mediante Real Decreto, determine el Gobierno, que queda facultado para establecer un régimen propio y diferenciado teniendo en cuenta las exigencias de su alta representación y su condición de Heredera de la Corona de España.

De esta manera, el Real Decreto que aprobó el Consejo de Ministros regula la carrera militar de S.A.R. la Princesa de Asturias y su formación militar, en términos similares a los que en su día regularon la de S.M. el Rey, adaptándola a las características docentes actuales de las academias militares donde también se ubican los respectivos centros universitarios de la defensa.

El período de formación de la Princesa de Asturias comenzó en el mes de agosto de 2023 en el Ejército de Tierra, y se llevará a cabo durante el curso académico 2023-2024 en la Academia General Militar de Zaragoza. La Princesa Leonor se incorporó a esta Academia con el empleo de Dama-Cadete. El siguiente curso académico, 2024-2025, se realizará en la Armada y lo desarrollará con el empleo de Guardiamarina tanto en la Escuela Naval Militar de Marín, como a bordo del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano, durante su viaje de instrucción. Tras ello, la Princesa completará su tercer curso en el Ejército del Aire y del Espacio, incorporándose a la Academia General del Aire de San Javier para el curso académico 2025-2026 como Alférez Alumna.

