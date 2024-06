El 70,4% de los españoles considera que el Rey Felipe VI es "garantía de estabilidad", pero ¿qué opinan los políticos?

El 70,4% de los españoles considera que el Rey Felipe VI es "garantía de estabilidad". Estos datos se desprenden de la encuesta de NC-REPORT para 'La Razón'. El 66,3% valoran "bien o muy bien" el reinado de Felipe VI, mientras que más del 73% consideran que el futuro de la Corona está garantizado con la Princesa Leonor. Analizamos también qué piensan los políticos acerca de la figura de VI en España.

"Asumiendo el coste personal"

En su discurso por el X aniversario de su reinado, Felipe VI ha asegurado que "la coherencia y la integridad", junto a la Constitución, han sido los principios que han guiado en todo momento sus decisiones y actos a lo largo de estos diez años. Además, ha asegurado que ha intentado actuar de forma "íntegra y ejemplar", "asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar".

El jefe del Estado también ha querido subrayar desde el Palacio Real de Madrid que en todo momento ha cumplido con su compromiso con la Constitución, "a la que me he ceñido y me ceñiré siempre", con los valores que sustentan la convivencia democrática y con "los principios éticos y morales que se consideran universales".

"Siempre ha creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos. Esta actitud es la base de la integridad e implica ser fieles a nuestros principios y valores en todas nuestras decisiones y actos", ha insistido en sus palabras en el Salón de Columnas ante los poderes del Estado, entre ellos, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y los 19 ciudadanos anónimos condecorados con la Orden del Mérito Civil.

¿Qué opinan los políticos del reinado de Felipe VI?

Tanto PP como PSOE coinciden en destacar la figura fundamental de Felipe VI en un tiempo complicado en España y desean que su reinado se mantenga durante muchos años más. Es todo lo contrario a la opinión que mantienen los socios de Gobierno, quienes aseguran que el Rey no les representa, entre ellos ERC, que han llegado a asociar al rey con Franco: "Tenemos claro que es un digno heredero de Felipe V y de Francisco Franco, fuera los Borbones". Nuestro compañero Raúl Marqueta ha podido preguntar sobre este asunto a diferentes políticos en el pasillo del Congreso.

María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, asegura que "la figura del rey es ampliamente reconocida por el conjunto de la sociedad", mientras que Óscar Puente, ministro de Transporte, considera que "han sido unos buenos 10 años, es un hombre que está trabajando de manera muy seria".

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que "no podemos estar más orgullosos de esta década del Rey Felipe VI" y Félix Bolaños ensalza "el respeto y el reconocimiento al reinado de Felipe VI y estos diez años".

"Coherencia e integridad"

Don Felipe considera que la "coherencia e integridad son los criterios sobre los que deben basarse siempre los actos de la Corona", de manera que contribuye a "la estabilidad del sistema institucional y a la cohesión de la sociedad". Además, ha querido resaltar que a la Constitución y a sus valores se ha ajustado en esta década porque son "guía" para el ejercicio de sus funciones.

"Fue y es el compromiso de un rey constitucional que trasciende la exigencia del deber. Lo es también en el plano personal y oral, como expresión profunda de mi respeto y lealtad al pueblo español, al que me debo. Hoy me reafirmo con entusiasmo y determinación en aquel compromiso que ha permeado cada gesto y cada palabra en la década transcurrida", ha resaltado.

En su discurso por estos diez años, Felipe VI ha querido valorar haber contado con "el gran apoyo" de la reina Letizia, de quien ha elogiado su "voluntad, dedicación y sensibilidad".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.