Fernando Simón, sobre un nuevo confinamiento por el coronavirus: "Son bulos que corren y no sé con qué intención"

Fernando Simón ha analizado la evolución de la pandemia de coronavirus en España: "El incremento de casos es mayor que otros días debido a un problema de carga de casos. En las últimas 24 horas se diagnosticaron 2.935 casos y en la última semana 4.113. España sigue subiendo en el número de casos notificados pero es cierto que es una subida suave que permite implementar medidas de control de una forma seria y controlada".

"Nos mantenemos en un porcentaje superior al 50% de asintomáticos. Estamos detectando muchos casos, esto denota una alta capacidad de diagnóstico. Tenemos 70 fallecidos en los últimos siete días. Un 66% de estos fallecidos se concentran en el fin de semana, sobre todo en residencias de Aragón", informa el director del CCAES.

Ve un incremento de casos en Valencia y Madrid: "En la Comunidad de Valencia o de Madrid estamos observando un incremento suave y progresivo de casos. Aragón y Cataluña han demostrado que si se aplican las medidas disponibles con contundencia el brote se puede llegar a controlar; es verdad que cuanto más rápido, mejor. Es cierto que si podemos aplicar algunas más para controlar el brote será mucho mejor".

"Los casos sospechosos rozan los 95.000 en España. Estamos haciendo diagnóstico por encima del 92% de los casos sospechosos que se detectan. Hay un incremento en el número de hospitalizaciones en las últimas semanas: actualmente hay ocupadas más de 3.000 camas por pacientes con coronavirus, de los cuales 383 en la UCI", explica Simón. Asevera que el objetivo es frenar la transmisión de cara a septiembre para beneficiar la vuelta al colegio y a la actividad laboral. "La edad media en hospitalizaciones es en 42 años en mujeres y 39 años en hombres. Esto favorece que el pronóstico sea mucho mejor", ha informado.

Niega un nuevo confinamiento

Fernando Simón, preguntado sobre algunos rumores que señalan que España se prepara para otro confinamiento: "El otro día me lo comentaron, me quedé muy sorprendido. Yo creo que son bulos que corren con no sé qué intención. En ningún foro en el que he participado se ha mencionado".

Sobre la prohibición de fumar en espacios públicos: "Me parece bien que no se fume en ningún sitio nunca, yo trabajo en Sanidad. El tema de fumar o no en relación al coronavirus está más bien relacionado con el uso de mascarillas. También se puede hablar sobre comer y beber. Son mecanismos para favorecer el uso de las mascarillas o el distanciamiento físico".

"En cuanto a los colegios, hay protocolos y recomendaciones de cómo actuar y organizar las escuelas y colegios para el próximo curso escolar. Se está trabajando concienzudamente con el Ministerio de Educación como con las comunidades", argumenta sobre la vuelta de los colegios en septiembre.

Simón evita hablar de 'segunda ola' de la pandemia: "Ahora mismo no calificaría esto para nada como algo como lo que vivimos en marzo o abril, pero sí que es cierto que se está incrementando la transmisión en todas las comunidades autónomas. Seguimos estando en un riesgo importante".

La pandemia en el mundo

También ha evaluado la pandemia de Covid-19 a nivel mundial: "Desde el punto de vista internacional seguimos con la misma situación. Aunque la mayor parte de países europeos tienen pequeños incrementos en la transmisión, la situación aquí es diametralmente diferente al resto del mundo, donde tenemos zonas con una altísima transmisión todavía. En Europa tenemos un nivel aceptable de transmisión".

"Todos los países europeos están teniendo un incremento suave y permanente en las últiams semanas. A nivel global sigue siendo Estados Unidos el país con más casos notificados, con casi cinco millones, seguido de Brasil, India o Sudáfrica", relata el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.