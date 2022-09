Fernández Vara, molesto por el trato a Extremadura: "Ese desprecio con el que la gente nos ha tratado se lo van a meter por el culo"

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha expresado este lunes molesto y ha lanzado un mensaje para aquellos que no confían en las posibilidades de Extremadura. Critica el "desprecio" con el que se ha tratado tradicionalmente a su tierra y lo ha hecho en términos rotundos: "ese desprecio con el que tradicionalmente la gente nos ha tratado se lo van a meter por el culo" ha dicho. El presidente de Extremadura no ha podido ser más claro ante todos aquellos que no confían en las posibilidades y el futuro de su comunidad.

A juicio del presidente, Extremadura tiene "la tierra, el sol y ser la región de España con más hectómetros cúbicos de agua embalsada y con mayor seguridad ciudadana" a lo que ahora se le sumaría el litio y unas mejores comunicaciones.

En su intervención de este lunes, Fernández Vara ha asegurado que por el momento no piensa todavía en las elecciones: "Si yo ahora centrara todas mis preocupaciones y ocupaciones en qué va a pasar en mayo estaría cometiendo el mayor de los errores", a lo que ha añadido que "lo que pase en mayo dependerá de lo que los ciudadanos quieran, y si yo ahora me dedico solo a pensar lo que van a querer en mayo me equivocaría, lo que tengo que pensar es en ellos, si yo pienso ahora en ellos, ellos en mayo pensarán en mí", ha explicado.

Las palabras exactas que el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha expresado para mostrar su descontento ante aquellos que no confían en las posibilidades de Extremadura son las siguientes: "ese desprecio con el que tradicionalmente la gente nos ha tratado se lo van a meter por el culo". De esta manera, critica el desprecio con el que se ha tratado tradicionalmente a su tierra.