Fernández Díaz y Margallo acusan a Sánchez de mentir sobre ETA y Daesh

En una réplica a Pablo Iglesias, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, afirmó que Margallo "amenazó en foros internacionales" diciendo que un gobierno entre PSOE y Podemos "significaría la salida de España de la coalición contra Daesh" y que el titular de Interior dijo que ese hipotético gobierno "es lo que más desea ETA".

El ministro de Exteriores, a quien se le concedió el derecho de réplica por alusiones, calificó de "falso de toda falsedad" lo dicho por Sánchez, y añadió "o lo sabe y está haciendo economías de la verdad, o no lo sabe y no tiene la categoría para ser candidato improvisando de esta manera en un tema tan serio".

Fernandez Díaz, por su lado, aseguró haber dicho –preguntado por un ejecutivo de PSOE, Podemos e IU- que "era evidente que los presos de ETA estaban deseando un gobierno que cambiase la política penintenciaria, que permitiese el acercamiento al Pais Vasco y su excarcelación progresíva" y reclamó a Sánchez "que no ponga en mi boca cosas que yo no he dicho".