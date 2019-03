Felipe VI supera a Don Juan Carlos en valoración tras seis meses de reinado

Felipe VI supera ya en valoración a don Juan Carlos al cumplirse seis meses de su proclamación, según un sondeo que publica el diario La Razón. El 72,7% de los españoles, y entre ellos el 66,4% de los jóvenes, califica positivamente el nuevo reinado y el 64,1% pide a Felipe VI un papel más activo en política.



En el sondeo de NC Report, el 66.7% de los encuestados cree que Felipe VI es una garantía de estabilidad para España y el 72,6% considera que debería regularse el papel de la institución en la Carta Magna.



En una valoración del uno al diez, don Felipe obtiene un 7,6, doña Sofía un 7,6, don Juan Carlos un 7,3 y doña Letizia un 6,3.



Ante la pregunta de cómo valora estos meses de reinado de Felipe VI, un 72,7% responde que bien o muy bien, un 13% que regular, un 8,9% mal o muy mal y un 5,4% no sabe o no contesta.

El 60,1% afirma que doña Letizia ha ganado puntos desde que es reina y un 29,6% que no. El 11,3% no sabe o no contesta en este apartado.



Un 50,2% cree que la Monarquía es necesaria y un 40,7 que no, mientras que un el 53,9% ve "insuficientes" la medidas de transparencia de la institución y un 38,1 "suficientes".



Frente a la pregunta de si ha mejorado la percepción de la Monarquía tras la abdicación de dos Juan Carlos, el 53,9% responde que "sigue igual", el 31,7% que ha mejorado, el 9,3% que ha empeorado y el 5,9% no sabe o no contesta.



El 72,6% cree que se debería regular el papel de la Corona en la Constitución y el 17,4% que no. Un 10% no sabe o no contesta.



También se interroga sobre el papel de Felipe VI en cuestiones políticas como en el debate sobre Cataluña. En este apartado, el 64,1% considera que sí, el 27,6% que no y el 8,3% no sabe o no contesta.

La mayoría, un 66,7%, estima que don Felipe es "una garantía de estabilidad" para España frente a un 23% que considera que no y un 10,3% que no sabe o no contesta.