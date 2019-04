DiL no apoyará "de ninguna manera" al PP pero tampoco ve "aconsejable" nuevas elecciones

El Rey Felipe VI continúa su ronda de consultas para designar candidato a la Presidencia del Gobierno y por la tarde lo ha hecho con el portavoz de Democràcia i Llibertat, Francesc Homs. Tal y como ha hecho con los otros siete dirigentes políticos que han pasado ya por el Palacio de la Zarzuela en esta semana, Felipe VI ha saludado a Homs en el Salón de Audiencias para después reunirse con él en su despacho oficial, a puerta cerrada.

El político catalán había sido citado a las 17:00 horas, pero la entrevista ha comenzado diez minutos más tarde, tiempo en el que ha esperado en una sala contigua. Se da la circunstancia de que los tres portavoces a los que ha recibido el Monarca este miércoles dentro de la agenda de consultas que arrancó el lunes se reúnen por vez primera con don Felipe. A primera hora de la mañana, el Rey se entrevistó con el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y después lo hizo con la portavoz de En Marea-Podemos, Alexandra Fernández; con ambos comentó el hecho de que fuera su primera visita a Zarzuela en el saludo previo a las dos reuniones.

La reunión del Rey con Homs se ha prolongado durante una hora y veinte minutos, lo que la convierte en la más larga celebrada hasta ahora por el Monarca dentro de su ronda de consultas. Fuentes de la Casa del Rey han informado de que la entrevista celebrada en el despacho oficial del jefe del Estado ha concluido a las 18.30 horas. Las siete reuniones anteriores que desde el lunes ha celebrado don Felipe en Zarzuela han durado aproximadamente una hora, y con Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, y Ana Oramas, de Coalición Canaria, conversó el lunes 70 minutos con cada uno.

Tras su conversación con Felipe VI, Homs ha comparecido en el Congreso de los Diputados, donde ha subrayado que su grupo parlamentario no apoyará "de ninguna de las maneras" la investidura de Mariano Rajoy o de nadie del PP, pero tampoco ve "aconsejable" que se vuelvan a celebrar elecciones generales. Sin embargo, ha señalado que esta posición no significa que Convergencia vaya a apoyar una eventual investidura de Pedro Sánchez: "No tiene por qué ser así; ya se verá, puede haber muchas soluciones y de signo distinto", ha señalado.

En cualquier caso ha augurado, y así se lo ha dicho al Rey, que el proceso para la investidura "va para largo" y requerirá tiempo y "mucha paciencia" por parte de todos. Además ha asegurado que su intención es hablar con todas las formaciones políticas y aprovechar en todo momento la ocasión para explicar lo que se está haciendo en Cataluña, en alusión al proceso independentista. Un proceso sobre el que también ha hablado con don Felipe, al que le ha explicado que no se trata "ni mucho menos de una improvisación sino de un proyecto muy sólido" y que tiene como referente "lo que se vote en las urnas".