Feijoó agotará el plazo para recurrir al TC la amnistía: "Pedro Sánchez ha engañado a Puigdemont"

No es la primera vez que Alberto Núñez Feijoó hace una dura crítica contra la recién aprobada ley de amnistía. En este caso, el líder de la oposición remarca lo sucedido este pasado lunes, donde el Tribunal Supremo ha rechazado contundentemente la amnistía a involucrados del procés e incluso continúa con la orden de detención de Puigdemont. La Sala y más concretamente el juez instructor ha considerado que sí que existió delito de malversación.

Feijoó asegura en una entrevista con Onda Cero que la justicia les está dando la razón en cuanto a esta ley y señala que Pedro Sánchez ha engañado al líder de Junts "y él se ha dejado engañar" porque el ordenamiento jurídico y los tratados europeos existentes impiden el perdón de delitos como el de malversación.

"La ley de amnistía es una chapuza legal"

La definición exacta de Feijoó de esta ley es "chapuza legal" que señala que hace que los beneficiarios tengan que esperar o que no se les vaya a aplicar en "algunos delitos". De esta forma, explica que la decisión del Supremo está relacionada con el criterio que se aplica si se acude al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Las leyes y el ordenamiento jurídico "es el que es" de forma que "por mucho que un legislador nacional intente hacer una ley, si choca contra la Constitución o contra los Tratados Europeos, eso no se puede hacer", señala.

Ante el rechazo del Supremo a la amnistía de Puigdemont, el líder del PP asegura que recurrirá la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional, aunque también pone de manifiesto algunas dudas respecto a este órgano judicial y asegura que tienen "dificultades para aceptar la imparcialidad" de este Tribunal porque "ven absolutamente inmoral" que se den garantías "trufado de dos cargos del Gobierno". Habla también de los antecedentes del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido y subraya que "no le tranquilizan" ya que, aunque no ha estado de forma directa en el Gobierno "ha sido fiscal general del Estado de un Gobierno socialista y miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de un Gobierno socialista".

Renovación del CGPJ

En esta entrevista, el líder de los populares también ha abordado el tema de la negociada renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)y tras el acuerdo al que han llegado PP y PSOE, Feijoó sigue criticando a los socialistas y alega que la actuación de éstos son "una broma": "Le encarga un mandato al CGPJ y luego le dice que no le va a hacer caso". "Hemos firmado la participación directa de los jueces y magistrados en la elección del CGPJ pero aún no sabemos cuál va a ser la propuesta del órgano constitucional, después la tendrá que estudiar el poder legislativo", clarifica pero deja claro que las negociaciones "no han sido fáciles" pero que es "una buena noticia".

¿Posible moción de censura?

"Mi obligación es que cambie el Gobierno", declara Feijoó que alega que la legislatura de Sánchez "nació muerta y sigue en estado agónico". Según el líder del PP, el Gobierno "no legisla", "no aprueba cuentas" y "en una sesión del Congreso pierde más votaciones de las que gana". Ante esto, si se le presentase una posibilidad de moción de censura, señala que si lo consideran oportunidad "no desechamos hacerla" ya que alega que ha "ganado más votaciones que Sánchez durante muchos plenos" y eso "es una moción de censura parcial". Sin embargo, de momento esta opción queda descartada debido a la falta de apoyos, aunque "si engañase a Puigdemont con una ley de amnistía como lo ha hecho Sánchez", asegura que "a lo mejor sería yo el presidente".

Además, ha aprovechado el altavoz para volver a resaltar las posibles irregularidades de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez y alega que "el presidente nos mintió cuando manda la epístola y dice que va a abrir un periodo de reflexión, ese mismo día que sabía que estaba investigada. Mintió y también después cuando dice que no sabía nada de esto". "Si Sánchez tiene también a su hermano, siendo investigado, vamos dos. Su entorno está dentro de un sumario, el responsable de todo lo que está ocurriendo, es su marido, que es el presidente", sentencia.

