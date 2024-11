Feijóo plantea a los socios del Gobierno una moción de censura contra Pedro Sánchez tras la declaración de Aldama

Este jueves ha acudido a la Audiencia Nacional el empresario Víctor de Aldama para declarar, por petición propia, ante el juez por su implicación en el 'caso Koldo'. Sus declaraciones no han dejado títere con cabeza, ya que ha tirado de la manta sin importar quién se encontraba bajo su cobijo.

Tras darse a conocer, según sus declaraciones, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue quien le invitó al mitin de La Latina para agradecerle el trabajo en materia de negocios ferroviarios que estaba haciendo en México y que la foto que tienen ambos no fue algo fortuito, el Partido Popular ha cargado contra la cúpula del PSOE.

Feijóo ha dicho que cree que el Gobierno "apesta" a corrupción y que la realidad de toda esta trama es que no estamos ante el 'caso Koldo', sino ante el 'caso Sánchez'. Además, no descarta una hipotética moción de censura contra el presidente del Gobierno.

"Lo que haría cualquier persona con un mínimo de decencia es dimitir, marcharse y dejar en paz a los españoles", ha dicho. En referencia a la moción de censura, Feijóo tiene claro que no tiene los votos para cambiar el Gobierno, por lo que ha lanzado una petición a los socios del Gobierno: "si alguno quiere acabar con todo esto que sepa que estoy a disposición de una nueva etapa en nuestro país".

Desde el Gobierno no le dan "ninguna credibilidad"

El tema ha eclipsado cualquier otro asunto del día en el Congreso de los Diputados. El ambiente estaba revuelto y aunque en un principio los ministros esquivaban las preguntas de los periodistas en relación a las declaraciones de Aldama, finalmente han hablado.

Desde el Gobierno no le dan ninguna credibilidad al empresario y aseguran que todo lo que ha declarado es absolutamente falso e insisten en que no hay caso. "Nunca jamás ha habido ningún tipo de cobro ni de comisión ni nada", ha dicho la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Mientras, Félix Bolaños asegura que "no tiene ninguna credibilidad".

"Conmigo este señor no ha estado nunca. Es todo falso, nosotros no hemos recibido dinero, yo no he recibido dinero", ha aclarado el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien también ha salido salpicado esta mañana. Aldama ha afirmado que le hizo llegar 15.000 euros.

Asimismo, desde Ferraz afirman que iniciarán "de inmediato" acciones legales contra Víctor de Aldama tras haber afirmado que Sánchez le invitó al mitin de La Latina, que la llegada de Delcy se sabía en el Gobierno un mes antes de que se produjese o por haber confirmado el cobro de las comisiones de la trama de las mascarillas las cobraron Koldo y Ábalos.

Vox pedirá "la imputación de Sánchez"

Desde Vox ya han anunciado que van "a pedir la imputación de Sánchez y otros ministros" tras las declaraciones ofrecidas por el empresario ante el juez.

