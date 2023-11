Feijóo pide a los socialistas críticos combatir la amnistía, mientras el PSOE ultima el acuerdo con Puigdemont

Gritos contra la amnistía y contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en la concentración convocada por el Partido Popular (PP) en Valencia para mostrar su oposición a los acuerdos del PSOE con los partidos independentistas para la investidura. El lema de la movilización ha sido en 'Defensa de la igualdad de todos los españoles'.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado de que no van a "pasar una" y van a "defender a España" desde la calle. Feijóo se ha pronunciado así en un acto en Valencia por "la igualdad de todos los españoles" y en contra de la amnistía. En su opinión, hay que "parar" a Sánchez después de haber "usurpado la historia del PSOE en España" y ha afirmado que si hay algún socialista que lo demuestre "con hechos", porque si solo hablan, serán "igual" a Sánchez, "la nada".

Feijóo ha reprochado a los socialistas que digan "siempre adelante con lo que les conviene, a costa del retroceso democrático de España" y ha asegurado que las promesas, principios, eufemismos y excusas de Pedro Sánchez "son la nada" y su presidencia del Gobierno "será la nada".

El dirigente popular ha afirmado que "siempre han gobernado en España los partidos que ganaron las elecciones, aunque no tuvieran mayoría absoluta" y ha defendido que el PP nunca ha aceptado a los partidos independentistas sobrepasar "las líneas rojas de la nación". Sin embargo, asegura que "la diferencia" es Sánchez, que dice "adelante" a lo que les conviene. "Que no nos engañen: esto no es una negociación, porque hay una parte que exige sin moverse un milímetro y otra que concede sin rubor todo lo que la otra parte le impone", ha alertado.

Alberto Núñez Feijóo ha dicho finalmente "no en nombre de España" a la amnistía, porque este país es "mucho más grande que la utilización fraudulenta de su nombre".

Siguen las negociaciones entre Sánchez y Puigdemont

El acuerdo sigue pendiente del visto bueno de Carles Puigdemont, que continua marcando el ritmo de las negociaciones con el equipo de Pedro Sánchez. El secretario general de Junts, Jordi Turull, y el presidente del partido en el Parlament, Alberto Batet, han viajado a Bruselas para sumarse junto a Puigdemont a la negociación con el PSOE para la investidura de Sánchez.

Turull y Batet viajan a la capital belga después de que Junts y el PSOE hayan reiniciado y reconducido el "desencuentro" que se produjo el viernes entre ambas formaciones. Este fin de semana ha servico para que socialistas y Junts hayan retomado los contactos con el objetivo de enderezar las negociaciones.