Feijóo pide a Sánchez redactar su carta de dimisión tras citarle el juez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que redacte su "definitiva carta" de dimisión y siga los consejos que dio al expresidente Mariano Rajoy en 2017 tras ser citado en sede judicial. Feijóo ha recordado al presidente del Gobierno que en su declaración como testigo "tiene que decir la verdad y es algo a lo que no está acostumbrado".

Así se ha pronunciado en su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP tras conocer la decisión del juez de citar a Sánchez a declarar como testigo.

Feijóo critica que el Gobierno busque "huir de toda explicación en lugar de rendir cuentas". "Pues no. Una ciudadana o un ciudadano imputado tiene el derecho a no dar explicaciones, pero un Gobierno no", ha proclamado. El líder del PP asegura que "debe dar explicaciones a los ciudadanos siempre" y "más aún cuando estamos hablando de presuntas actuaciones de corrupción que llegan al Palacio de la Moncloa".

Asimismo, ha asegurado que "es realmente lamentable que la primera vez "que vayan a oír a Sánchez hablar de la corrupción que afecta en Moncloa tenga que ser ante un juez porque ha sido llamado a declarar".

"Recuerdo al señor Sánchez que tiene que decir la verdad y es algo a lo que no está acostumbrado", ha exclamado. Asimismo, lamenta la "imagen de país" con un presidente declarando ante el juez para "hablar de la presunta corrupción de su mujer".

"Pues en nombre del partido mayoritario de España le pido al Sánchez de 2024 que siga los consejos del Sánchez de 2017 y que redacte su tercera y definitiva carta", ha demandado Feijóo a Sánchez.

"Yo no quiero, como otros, un culto al líder, sino de exigencia a quien lo preside. Lo hemos visto en las últimas horas, al hilo de la renuncia del presidente Biden a su reelección", ha declarado. Feijóo ha señalado que esa decisión de Joe Biden confirma "que hay políticos que ponen a su partido y a su país por encima de las preferencias personales".

La víspera del primer aniversario de las generales del 23 de julio, ha señalado que en esas elecciones el PP "se reafirmó como primer partido de España", aunque no lograron "alcanzar" el Palacio de la Moncloa. "Nos faltaron cuatro votos en la sesión de investidura para conseguir que el Gobierno de España", ha indicado.

Pese a todo, ha dicho que el PP "ha sabido seguir creciendo" y ha "respondido en equipo". "No hemos bajado la cabeza, hemos sabido mirar hacia adelante con la certeza de que el cambio que no logramos hace un año está en la mayoría de la sociedad. Por tanto, esa mayoría social que no ha podido convertirse en mayoría electoral", ha manifestado.

