Feijóo sigue la línea de Aznar y pide "extremar al máximo la custodia del voto" advirtiendo que "el sistema tiene lagunas"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que "estamos en una situación crítica" y que "tenemos un presidente amoral". Feijóo ha señalado a los tres socialistas que acompañaron a Sánchez en el conocido como "coche de las primarias" denunciando que "los tres están o van a estar ante el Tribunal Supremo". Y ha añadido que "falta solo el señor Sánchez".

El líder del PP ha asegurado que esta situación está afectando a las instituciones del país: "Sánchez intenta acabar con la independencia judicial y destruir la UCO de la Guardia Civil". Sin embargo, ha asegurado que "lo optimista es que tanto el Poder Judicial como la Guardia Civil se están resistiendo".

Respecto a la posibilidad de presentar una moción de censura, Feijóo ha reiterado que: "No tengo votos, tengo ganas". Ha descartado impulsarla en este momento por no contar con los apoyos suficientes. "Una cosa es lo que te pide el cuerpo y otra lo que te dice la cabeza", ha dicho. "La moción es para echarlo, no para reforzarlo durante 48 horas en el Congreso".

Además, ha criticado la actitud del presidente tras llegar al poder a través de una moción de censura. "Sánchez llegó para acabar con la corrupción y ha acabado siendo el presidente más Gobierno más corrupto que ha tenido España al menos en los últimos veinte años", ha afirmado.

Dudas sobre el sistema de voto

Feijóo también ha hecho suyas las recientes palabras del expresidente José María Aznar, quien advirtió del riesgo de que el Gobierno manipule las elecciones. "Hay que extremar al máximo la custodia del voto", ha asegurado Feijóo, pidiendo que la Junta Electoral Central supervise todo el proceso del voto por correo. "No dudo de los funcionarios de Correos, pero el sistema tiene lagunas".

El presidente del PP ha confirmado que su formación ha pedido la creación de un grupo de trabajo para analizar los puntos más frágiles del proceso electoral. “Esperamos que la Junta Electoral nos diga cuáles son los momentos más vulnerables desde que se deposita el voto hasta el recuento”, ha indicado.

Mensaje para Vox

En relación con Vox, Feijóo ha pedido al partido de Santiago Abascal que "deje de hacer oposición al PP y se la haga a Sánchez". Ha apelado directamente a sus votantes: "Si cogieran la papeleta del PP, seguro que Sánchez se iría".

El líder popular ha lanzado con un mensaje de unidad: "El Congreso Nacional del PP será un proyecto abierto a todos los españoles. No hay un partido más sólido, coherente y unido que el Partido Popular".

Postura del Gobierno

Mientras tanto, desde el Gobierno y el PSOE reconocen la gravedad del momento, aunque aseguran que la mayoría parlamentaria sigue intacta. La ministra Diana Morant ha declarado que "un Gobierno honesto no puede quedar empañado por la conducta repugnante de estos tres sinvergüenzas”. En esa línea, la portavoz Emma López ha afirmado que “es un golpe muy fuerte, pero seguimos adelante con diálogo y orgullo".

Desde otros partidos, como Sumar o Podemos, las críticas también arrecian. El portavoz de Podemos asegura que "la legislatura ha muerto" y que Sánchez "no está a la altura". Sumar pide "un reseteo" y advierte de la necesidad de tomar en serio la institucionalización de la corrupción.

