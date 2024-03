El PP pedirá al Senado que abra un conflicto de competencias con el Congreso por la ley de amnistía

El Congreso de los Diputados dio luz verde a la ley de amnistía y el texto ya se ha trasladado al Senado. En la Cámara Alta está previsto que los 'populares' usen su mayoría absoluta para dilatar el proceso, que no podrá excederse más de dos meses.

La senadora y portavoz del Partido Popular en la Cámara Alta, Alicia García, ha anunciado que el PP elevará a la Mesa del Senado un escrito en el que plantea un conflicto entre órganos constitucionales al Congreso por la proposición de ley de amnistía. El anuncio llega después de que los letrados del Senado advirtieran de la "inconstitucionalidad".

"El Senado es la representación de todos los territorios (...) aquí legislamos, aquí controlamos porque no somos parlamentarios de segunda, y no lo somos porque no estamos dispuestos a doblegarnos ante sus desprecios, sino a cumplir con nuestros derechos y nuestras obligaciones constitucionales. Por eso, quiero anunciar que el Grupo Popular va a proponer que esta Cámara, en defensa de sus atribuciones constitucionales, inste formalmente al Congreso de los Diputados a retirar la ley de amnistía por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución", anunciaba la senadora García en el pleno del Senado de este martes.

El PP explica que el primer paso para plantear este conflicto de competencias con la Cámara Baja será llevarlo al Pleno del Senado después de Semana Santa para ordenar formalmente la retirada de la proposición de ley de amnistía al Congreso. La Cámara Baja tendrá 30 días como máximo para responder. ¿Qué ocurre si no hay respuesta o es negativa? El siguiente paso, según explican los 'populares', es llevar al Tribunal Constitucional el conflicto de competencia.

"Por un lado está la legalidad y por el otro lado está Pedro Sánchez. Cualquier gobierno que tuviera algo de dignidad retiraría esta ley porque es la única salida decente. Y les aseguro que el Partido Popular defenderá por encima de todo las facultades de esta Cámara. No está solo en juego la capacidad del Senado, sino la defensa del Estado de derecho y el cumplimiento de la Constitución", ha defendido.

La 'popular' ha advertido al ministro Félix Bolaños que está "a tiempo de rectificar" e insiste en que la amnistía no es "un acto de reconciliación", sino de "corrupción". "Y no les va a servir de nada. El señor Puigdemont ha conseguido de ustedes lo que quería, y ahora nos dejan sin presupuestos al conjunto de España".

Bolaños responde y acusa al PP de convertir al Senado "en un freno a la actividad parlamentaria"

El ministro de Presidencia Félix Bolaños ha acusado al PP de convertir al Senado "en un freno a la actividad parlamentaria", una "cámara dilatoria y obstruccionista que renuncia a tramitar y mejorar leyes y solo aspira a paralizarlas". A su vez, ha criticado a los de Alberto Núñez Feijóo que hagan de la Cámara Alta una "cámara de confrontación".

También ha criticado que los 'populares' hayan cambiado el reglamento del Senado para retrasar la aprobación de la amnistía hasta mayo. Y hoy, cuando la ley ya ha iniciado su tramitación en la cámara alta,

Bolaños ha pedido al PP que "se sumen al acuerdo". "Lo que tendrían que hacer es trabajar, intentar mejorar el texto si es posible. ¿Ustedes creen que con la labor que están haciendo están mejorando el prestigio del Senado?", cuestionaba.

Choque entre el Gobierno y Senado por la amnistía

El Congreso y Senado chocan por la ley de amnistía. Los letrados del Congreso y los del Senado interpretan de forma diferente la ley. Por un lado, los del Congreso entienden que sí se debe admitir a trámite la ley porque no encuentran "una contradicción palmaria y evidente con la Constitución".

Sin embargo, los del Senado afirman que la amnistía es "una reforma constitucional encubierta, o un fraude constitucional", y que "se podría plantear un conflicto entre órganos institucionales".

El informe de los letrados del Senado recoge en 69 páginas que la amnistía es "inconstitucional" y que "vulnera varios principios, valores y derechos fundamentales".

Informe letrados del Senado | Antena 3 Noticias

Por contra, el informe del Congreso no entra a valorar la constitucionalidad de la ley de amnistía recién aprobada en la Cámara Baja, que comienza la tramitación en el Senado y quedará aprobada -previsiblemente- en el mes de mayo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com