Feijóo, "más alejado que ayer" de apoyar el decreto sobre los aranceles que califica de "parche"

En la sesión de control al Gobierno de este miércoles se ha hablado mucho del decreto para hacer frente a los aranceles de Donald Trump. Moncloa traslada toda la presión sobre el PP, que no se fía de los posibles tratos "de favor" del Gobierno a Junts per Cat. En este sentido, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo se ha reunido con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen. "Hoy no estamos más cerca de apoyarlo", comentaba Núñez Feijóo sobre ese decreto.

Desde Bruselas, Feijóo ha criticado el pacto con Junts. Dice el líder del principal partido de la oposición que el decreto del Ejecutivo sobre los aranceles solo es un parche, aunque sigue abierto a negociar. Ha exigido además que el incremento en la inversión en Defensa se debata y vote en el Congreso. Asegura Feijóo que en Europa se sorprenden de que España no tenga presupuestos.

Acusa al Gobierno de buscar "parches" ante los aranceles y pide que la UE "sea la última en levantarse" de una negociación. "Vamos a apoyar la actuación de la Comisión porque está siendo prudente, está siendo inteligente, está utilizando la diplomacia para persistir en la negociación, pero también está consiguiendo la unidad de los Estados miembros, que es fundamental en esta crisis", relataba.

Ha lamentado que "la propuesta del Partido Popular ha sido clara, ha sido trabajada con los sectores, me reuní con más de 40 sectores de la economía española, y lo cierto es que la respuesta que se ha obtenido por parte del Gobierno ni es clara, ni se ajusta a las necesidades de los sectores productivos afectados por los aranceles norteamericanos. En la propuesta -del Ejecutivo- hay carencias de fondo y de forma. Ninguna de las propuestas estructurales que les hemos remitido al gobierno han sido aceptadas".

Feijóo defiende sus medidas: "Seguimos con nuestro plan a disposición del Gobierno. Seguimos con nuestras medidas estructurales para mejorar la competitividad a disposición del Gobierno. El Gobierno es el que se ha alejado".

Acusa a Sánchez de estar intentando "liquidar todo esto con parches en vez de con medidas estructurales", porque, dijo el expresidente de la Xunta, "lo que le preocupa exclusivamente es mantener su precaria situación y no solucionar los problemas de las empresas españolas".

