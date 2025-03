Feijóo denuncia que Sánchez intenta "engañar" a la UE y OTAN y pide que concrete su plan en Defensa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudía al Congreso de los Diputados para abordar el gasto en Defensa. El jefe del Ejecutivo ha garantizado este miércoles que el "esfuerzo adicional en seguridad" no será en "detrimento del estado del bienestar" y se hará sin "tocar ni un céntimo de euro de gasto social ni medioambiental. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde la tribuna, ha denunciado que "Sánchez no ha contado nada". "No ha anunciado un plan de defensa europea porque no lo tiene ni viene como presidente del Gobierno porque su Gobierno no le apoya, tendría que haber visto la cara de Yolanda Díaz", destacaba el líder popular.

Tras esa promesa de Pedro Sánchez, Núñez Feijóo ha remarcado que no se cree que para aumentar el gasto en Defensa no se toque el gasto social: "Voy a incrementar a todos los ciudadanos la deuda pública", respondía con ironía. Ha preguntado cómo pretende el Gobierno meter ese gasto en "rearme", si en los presupuestos de forma "tramposa" o a través de reales decretos de forma "arbitraria".

"Yo no estoy a sus órdenes, estoy al servicio de mi país", alegaba Feijóo. Afirma que Pedro Sánchez "intenta engañar a la UE y la OTAN" y pide al PP que lo apoye sin concretar su plan de Defensa. "Esto no funciona así. Reclamo un plan con detalle", agregaba.

Sobre esa grieta en el Gobierno de coalición por el rechazo de Sumar al aumento del gasto militar, el líder del principal partido de la oposición ha preguntado: "¿Cómo vamos a pedir una respuesta conjunta de Europa si el propio Gobierno no está unido. Cómo vamos a respetar a la OTAN si parte del Gobierno quiere salir de la OTAN".

"Compromiso europeísta"

Por su parte, Pedro Sánchez ha asegurado que España hará este esfuerzo de incremento del presupuesto en seguridad por "compromiso europeísta" y por "responsabilidad". Recordaba que la Unión Europea (UE) ha estado con España "cuando la hemos necesitado", como en la recuperación tras la pandemia, y ha aseverado que este es el momento de estar con Europa.

El jefe del Ejecutivo ha destacado que la seguridad de Ucrania es también la de España y que las amenazas que afrontan ambos "son reales y compartidas". Con todo, se ha dirigido a la ciudadanía para dejar "claro" que mientras "este Gobierno siga en pie" y él siga al frente del Ejecutivo, "este esfuerzo adicional en seguridad no se hará en detrimento de nuestro estado del bienestar".

