Feijóo califica de "humillación y rendición" la imagen del secretario de Organización del PSOE con Puigdemont

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, da un paso "casi definitivo" hacia su investidura, que parece que se esclarece con una instantánea del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y el expresidente catalán, Carles Puigdemont.

Santos y Puigdemont mantuvieron una reunión durante aproximadamente una hora este lunes en Bruselas. Hablaron de la fecha de investidura y de temas para la próxima legislatura, según han indicado fuentes de la dirección del PSOE. Además, acordaron seguir hablando durante los próximos días.

Unas semanas antes que Santos Cerdán viajaba hasta Bruselas la vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz, allí vio a Carles Puigdemont, en plenas negociaciones por la investidura.

Entonces, ¿hay fecha ya para la investidura de Sánchez? No, de momento no hay ninguna fecha concreta, aunque fuentes cercanas asegura que a partir del próximo domingo cualquier día es bueno.

La idea es registrar primero la ley de amnistía y posteriormente celebrar la sesión de investidura, que podría llevarse a cabo la próxima semana. La ley de amnistía es una de las exigencias de Puigdemont para que su partido apoye la investidura del líder socialista. Sánchez necesita sus votos para lograr seguir en La Moncloa.

A Ferraz no le ha molestado tener que hacerse una foto con Puigdemont, que lleva 6 años en Bélgica huido de la justicia española y dejan claro que estaba pactada por ambas partes. No dan explicación sobre el hecho de que la sala donde mantuvieron el encuentro estuviese presidida por una fotografía del 1 de octubre de 2017 en la que aparece una urna con la que se celebró el referéndum ilegal.

Los socialistas se limitan a señalar que las imágenes distribuidas estaban pactadas. En dichas fotografías no se ve la urna al completo.

Reacciones a la fotografía

"¿Por quién me tomas?", respondía el expresidente Felipe González cuando le preguntaban si él se hubiese hecho esta fotografía.

Para el Partido Popular, esta foto sonrojará a los socialistas durante muchos años. "Era la imagen de una humillación, y la imagen de una rendición", manifestaba el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. "Es la foto de la vergüenza", añade Cuca Gamarra (PP).

Feijóo ha reclamado al PSOE que deje de "jugar a espaldas" de los españoles y le ha exigido que aclare qué negocia en Bruselas con el expresidente de la Generalitat.

"Después de la foto con Bildu, la foto en Bruselas con un huido de la Justicia dejen de jugar a espaldas de los ciudadanos, digan qué negocian y acepten que los españoles sean consultados en unas elecciones porque no merecen un Gobierno nacido de una mentira".

El secretario de Organización, Miguel Tellado, ha opinado que el PSOE "ha perdido la poca vergüenza que le quedaba" y pide que se aclare cuál es el acuerdo que se está negociando "para que los españoles conozcan cuál es el precio" que tendrá que pagar España por la investidura de Sánchez". "Un gobierno que se negocia así no es un gobierno digno", ha exclamado Tellado.

El líder de Vox, Santiago Abascal, también se ha pronunciado en referencia a la imagen: "Están dispuestos a pisotear la Constitución precisamente cuando la futura jefa del Estado la jura".

Por otro lado, barones y diputados socialistas la justifican: "Estamos esperando tener un gobierno cuanto antes", dice Ábalos. "Estamos avanzando, lo cual es importante", añade Ximo Puig.

Pero el protagonista del encuentro, el secretario de organización Santo Cerdán, no ha querido hablar a micrófono abierto. Fuentes del PSOE aseguran que en el encuentro se habló de legislatura, no solo de investidura, pero el acuerdo aún no está cerrado. No todos en el PSOE valoran bien esta reunión.

El baraja registrar la Ley de Amnistía e investir a Sánchez la próxima semana

El PSOE baraja registrar en el Congreso la proposición de Ley de Amnistía en próximos días, junto a Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG, antes de que se produzca el debate de investidura del líder socialista.

No se descarta que el anuncio se haga público este viernes y ya se empiezan a barajar algunos días, -8 y 9 de noviembre- aunque solo como una posibilidad pues no hay nada confirmado.