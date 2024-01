Feijóo anuncia una manifestación para el 28 de enero: "Volveremos a la calle, a este país no lo extorsiona nadie"

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha convocado este jueves a los periodistas a una rueda de prensa que comenzó con duras declaraciones.

El contexto se sitúa después del frenético día de ayer, en el que salieron adelante dos de los tres decretos que preveía aprobar el Gobierno con los votos de los independentistas.

A cambio, el ejecutivo ha entregado algunas cesiones a la Generalitat, como la competencia en inmigración o la supresión del IVA del aceite, al 0%.

Anuncia una manifestación

"Ayer fue un mal día para nuestro país, y lamento que va a ser el primero de muchos", ha empezado Feijóo.

Ha emplazado a una convocatoria de manifestación "el próximo 28 de enero volveremos a la calle en Madrid para decir alto y claro que a este país no lo extorsiona nadie".

Ha expresado que comparte "las declaraciones de los presidentes autonómicos en defensa de la igualdad de todos los ciudadanos, compartiendo su indignación ante la evidente extorsión que hemos sufrido, en cuanto derechos, igualdad y derechos y comparto su demanda par reunir a la conferencia de presidentes de comunidades autónomas para recibir todas las explicaciones de los pactos del Gobierno con los independentistas".

Una "ofensiva política, social y judicial"

El líder de la oposición ha acentuado que van "a defender al unísono en una ofensiva política, social y judicial sin descanso".

Ha solicitado también al "equipo jurídico -del partido- evalúe hasta la última coma los Reales Decretos y los acuerdos suscritos para intentar poner coto en los tribunales de cada decisión tomada por Sánchez".

Convierten "a los Mossos en una policía nacional

"La misma carcajada que Sánchez me propinó en la investidura ayer la emitió Puigdemont desde su casa. Ceder a semejante extorsión es humillante. Los españoles ya no somos iguales ante la ley. Ya no somos libres ni iguales", sentencia.

Estas concesiones, para el líder del PP, convierten "a los Mossos en una policía nacional. Van a participar en el control de fronteras y tendrán acceso a todas las bases de datos internacionales, e implica la desaparición de las últimas comisarías de Policía Nacional en Cataluña, que sólo llevaban ahora Extranjería e inmigración".

"¿Habrá 17 sistemas de inmigración en España?", ha dejado en el aire.