Feijóo acusa a Pedro Sánchez de utilizar la condonación de deuda para "pagar el alquiler" de la Moncloa

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la propuesta de condonación de la deuda a las comunidades autónomas. Le acusa de querer "pagar el alquiler" de la Moncloa con dinero público. Habla de una "trampa injusta" del jefe del Ejecutivo: "Tendremos que denunciar que no se puede comprar el alquiler del Palacio de la Moncloa con el dinero del resto de los españoles".

Rechaza así el anuncio del Gobierno del pasado lunes. El Estado asumiría 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas, un paso que tiene como origen el acuerdo de investidura con ERC que supondrá la quita de 17.104 millones de euros de deuda catalana.

Para Núñez Feijóo, la propuesta de Pedro Sánchez es "injusta" y "una trampa" porque "no se condona nada" ya que no hay ninguna entidad financiera que vaya a condonar la deuda a las comunidades. "La deuda no se condona, se trasvasa de un lugar a otro. La deuda que tenían como madrileños la tendrán también como españoles. La deuda que un catalán tiene como catalán por la falta de gestión eficiente de la Generalitat, ahora la va a tener como español", ha manifestado en un foro empresarial el líder popular.

"Lo que se hace es comprar el alquiler de la Moncloa con dinero público" y "esto es muy caro" e "injusto" porque "se está valorando positivamente la falta de rigor en la gestión de las cosas públicas" y a las comunidades que han rebajado los impuestos. "Si los gestores públicos llegan a la conclusión de que cuanto más dinero gastes y más suban los impuestos, pobre país", ha agregado.

El PP, dispuesto a una reestructuración de la deuda

Asimismo, manifiesta que desde el PP estarían dispuestos a estudiar una propuesta de reestructuración de la deuda "pero sin perdonar la deuda". "Ese es un debate en el que estamos dispuestos a hablar. Si usted tiene una tensión financiera porque los anteriores gestores no han gestionado con rigor, podemos reestructurar la deuda, podemos ampliar el plazo para el pago de la deuda, podemos discutir el porcentaje de interés...", sentenciaba.

