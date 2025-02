Junts retira la cuestión de confianza a Pedro Sánchez, aunque sigue "desconfiando" del PSOE

Junts per Cat retira la proposición no de ley registrada en el Congreso de los Diputados para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sometiese a una cuestión de confianza. Así lo ha manifestado el secretario general de los posconvergentes Jordi Turull. Ha remarcado en rueda de prensa tras la reunión de la ejecutiva de Junts que se ha estudiado la petición hecha por el mediador internacional en las reuniones entre PSOE y Junts, Francisco Galindo, de que la derecha catalana independentista considerase retirar la cuestión de confianza a Sánchez ante el escenario que se abría en las próximas semanas.

Turull ha señalado que "pese a constatar la confianza que no existe con el PSOE y que está absolutamente deteriorada, hemos decidido corresponder a la petición del embajador y hacer un último esfuerzo para evitar la ruptura". "Retirar la proposición no de ley no quiere decir que haya confianza en el PSOE. Hay confianza en el embajador, nos pide un tiempo y él sabe que las cosas se acaban concretando", manifestaba.

Desde Junts han querido mostrar su confianza al mediador Francisco Galindo: "No negociamos en público y cuando haya algún anuncio al respecto lo haremos público. Una de la cosa que le pedimos al mediador es justamente la confidencialidad de las negociaciones. Tenemos confianza en el mediador y en su manera de hacer".