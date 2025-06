Feijóo acusa a Pedro Sánchez de "hacer el ridículo internacional" y aferrarse al poder: "Su objetivo es resistir"

La presión del Partido Popular al Gobierno y, sobre todo, a Pedro Sánchez, para dar explicaciones y replantear su postura solo hace aumentar. El principal partido de la oposición ha decidido dar un paso más y ha anunciado que pedirá la comparecencia de Leire Díez, Santos Cerdán y la directora de la Guardia Civil en la comisión del Senado que investiga este caso.

Así lo ha anunciado el presidente del partido Alberto Núñez Feijóo en Las Palmas de Gran Canaria. No ha dudado en cargar con dureza contra el Gobierno y, especialmente, contra Pedro Sánchez, a quien acusó de aferrarse al poder a cualquier precio. "El Gobierno está haciendo un ridículo internacional", afirmó ante los asistentes, dejando claro que, en su opinión, la gestión de Sánchez está dañando la imagen de España fuera de nuestras fronteras.

El líder popular fue más allá y cuestionó la legitimidad de Sánchez para seguir al frente del Ejecutivo. "Nunca, y digo nunca, un presidente del gobierno de España lo ha sido después de perder las elecciones. Pero si a Sánchez le da igual. Primero construyó un muro, ahora está en el búnker. Le da exactamente igual. Su objetivo no es gobernar, es resistir. Su objetivo no es poder decir 'soy el presidente que ha ganado las elecciones', si cada vez que lo dice se da cuenta que está mintiendo. Pero si es que le da igual, porque no distingue la verdad de la mentira", sentenció el gallego.

El caso Koldo, que investiga supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos, se ha convertido en el arma arrojadiza favorita del PP contra el Gobierno. Los populares consideran imprescindible que figuras como Leire Díez, Santos Cerdán y la directora de la Guardia Civil den explicaciones públicas y respondan ante la comisión del Senado.

Desde el PP insisten en que la ciudadanía merece conocer la verdad y que no van a parar hasta que se depuren todas las responsabilidades. "No vamos a parar hasta que se depuren todas las responsabilidades", señalan fuentes del partido.

Borja Sémper, portavoz del PP, ha pedido que dentro del propio PSOE haya más voces críticas y no solo la del presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García-Page: "Sería bueno que, más allá del señor Page, alguien más dentro del partido socialista se atreviera a levantar la voz", ha reclamado. Por su parte, Esther Muñoz, vicesecretaria del PP, ha ido un paso más allá y ha acusado al PSOE de haberse "convertido en la cloaca".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.