Yolanda Díaz insiste en que es el PSOE quien debe dar explicaciones tras el 'show' de Leire Díez, pero no Pedro Sánchez

Mientras crece la presión y señalan al presidente del Gobierno Pedro Sánchez para que compadezca en el Congreso de los Diputados tras la filtración de los audios de la 'fontanera' del PSOE y la rueda de prensa del miércoles con la aparición por sorpresa de Víctor de Aldama, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, también se ha pronunciado sobre quién debería dar las explicaciones.

La cuestión que domina la agenda política es cuándo Sánchez comparecerá en el Congreso para dar cuenta del caso. El Partido Popular, Vox, ERC y Podemos han solicitado formalmente que el presidente acuda. Por otra parte Junts no ha hecho una petición explícita, aunque se muestra a favor, mientras que PNV y Bildu prefieren mantenerse al margen sin pronunciarse.

Sin embargo, su socio SUMAR señala que es el PSOE quien debe aclarar lo ocurrido, pero no exige la presencia de Sánchez en la Cámara baja. La vicepresidenta segunda ya fue contundente en sus declaraciones el miércoles tras el "show" de Leire Díez en Ferraz. "La corrupción y los esperpentos no son compatibles con la democracia y creo que ha llegado el momento de dar explicaciones con mucha serenidad y, desde luego, continuar haciendo lo que creemos que es lo que hay que hacer en el Gobierno", afirmó la ministra de Trabajo.

Este jueves en una entrevista en el programa 'Al Rojo Vivo' ha transmitido la sensación de desconcierto que percibe en la ciudadanía afirmando que al regresar caminando del Congreso de los Diputados ha visto que "la ciudadanía está como asustada. Votantes, progresistas, no entienden lo que está pasando".

No obstante, Díaz ha aclarado que aún no ha hablado con Pedro Sánchez sobre este asunto y no le exige que comparezca en el Congreso. Pero sí ha calificado todo lo sucedido como "directamente un esperpento" y ha insistido en la necesidad de una "profunda aclaración". "Parece que hay mucho ruido, mucho fango y hay poca aclaración", ha subrayado. Además, ha descartado un adelanto electoral, asegurando que todavía "hay Gobierno de coalición para rato".

El PSOE es "la cloaca"

El PSOE ha respondido a las críticas asegurando que mantiene una colaboración plena con la Justicia. Emma López, portavoz adjunta del PSOE de Madrid, ha criticado al PP al definirle como un partido "que es más de destruir pruebas". Esta línea de defensa la comparte el Gobierno, como lo ha expresado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien recordó el caso Kitchen: "Muy lamentable que el partido que todavía hoy está enjuiciado por la Kitchen sea quien se haga adalid de la transparencia".

Por su parte, el los populares intensifican la presión no solo sobre Sánchez, sino también sobre los socialistas. Borja Sémper, portavoz del PP, ha reclamado que "dentro del seno del propio partido socialista, más allá del señor Page, haya gente que levante la voz”. Esther Muñoz, vicesecretaria del PP, fue más allá y acusó al PSOE de haberse "convertido en la cloaca".

