Feijóo acusa al Gobierno de permitir "que algunos quieran hacer del castellano una lengua extranjera en Cataluña"

Continúan las reacciones a la manifestación celebrada en Barcelona para pedir el castellano como lengua vehicular en las aulas. Hoy el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no acudió porque tenía la interparlamentaria de su partido en Toledo, ha acusado al Gobierno de consentir que "algunos quieran hacer del castellano una lengua extranjera en Cataluña".

Durante su intervención el 'popular' ha reivindicado la "importancia del autonomismo" y ha dejado claro que si el PP llega a Moncloa no permitirá el desacato "sin pudor " de la sentencias en esa comunidad: "El Gobierno se inhibe, nosotros no lo haremos. Cuestión aparte es que no agrade a los independentistas o que se alienten desde el PSOE propuestas siempre vagas e inconcretas, con los que quieren congraciarse pactando con ellos y ante los que está dispuesto a ceder", ha dicho.

El PP defiende "todas las lenguas de España"

El líder de la oposición también se ha comprometido a defender "todas las lenguas de España". "Defenderemos todos nuestros idiomas con los instrumentos del Estado de Derecho y lo haremos a nuestra manera. No se combate la intolerancia con más intolerancia. Amamos la libertad y queremos oírla en todas nuestras lenguas y, por supuesto, en la lengua común del Estado", ha subrayado.

En la misma línea su compañera de partido, Cuca Gamarra, ha denunciado públicamente "la persecución y estigmatización". "Denunciamos como la Generalitat está llevando a cabo un pisoteo de los derechos fundamentales y de los derechos lingüísticos que tienen los catalanes".

Por su parte el responsable de Vox también ha exigido aplicar el 155 de la Constitución para "la restitución completa de la legalidad y la garantía de los derechos y las libertades de todos los catalanes".

No se aplicará "porcentaje de aprendizaje de lenguas"

Fue a principios de septiembre cuando la Generalitat envió una carta a los centros escolares para que no aplicasen el 25% del castellano en las aulas. En la misiva el Govern reprochó que el curso pasado "estuvo marcado por las injerencias judiciales". "Ningún aula aplicará porcentaje de aprendizaje de lenguas", matizó entonces el conseller de Educación, Josep González-Cabray.