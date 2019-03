Fátima Brañas: "A mí lo que me gusta es estar en mi consulta y no en la calle protestando"

"A mí lo que me gusta es ser médico, me gusta estar en mi consulta y no en la calle protestando". Este es el sentimiento de Fátima Brañas, la Portavoz de la Asociación de Facultativos Especialistas que ha expresado de esta manera el cansancio que supone un año entero de protestas. Tras esta dura contienda, la 'marea blanca' ganaba este lunes la batalla después de conocer que Ignacio González paralizaba la decisión de privatizar seis hospitales madrileños.

Brañas consideró en Espejo Público que la dimisión del Consejero de Sanidad, Fernández de Lasquetty, "era imprescindible" ya que argumenta "una persona que tenía la responsabilidad de gestionar la Sanidad, y que la ha tenido paralizada más de un año, no puede seguir al frente. Pero la Portavoz advierte de que "no basta con cambiar de caras" en referencia a la necesidad de que Javier Rodríguez muestre otra actitud.

Desde la Asociación de Facultativos se recuerda que "hay muchos puntos de ineficiencia que se pueden mejorar" y reitera que ellos están dispuestos a colaborar. Además insiste en que ellos han demostrado que es "más barato gestionar desde lo público" y acusa a la Comunidad de Madrid de no haber demostrado lo contrario.

Contentos y satisfechos con lo ocurrido este lunes, la 'marea blanca' está convocada esta jornada para celebrar la paralización del proceso de privatización, e insisten en que hasta ahora se "ha hecho mal todo, las formas y el fondo".