Fabra, sobre las azafatas de Gandía en Fitur: "Valencia no es eso"

Las azafatas que promocionaban en Fitur una discoteca de Gandía y que originaron el miércoles polémica en las redes sociales han 'desaparecido' del stand de la Comunidad Valenciana en la segunda jornada de la feria, según ha podido comprobar.



El revuelo en torno a las azafatas -enfundadas en un mono ajustado- ha llegado a tal punto que el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha defendido este jueves que la imagen de la Comunidad ha cambiado ya no es la que representa la "desafortunada foto".



"No las he visto, pero tenemos que ser muy respetuosos. No quiero que se hable de la Comunidad Valenciana por esas dos preciosas chicas que pueden estar representado a una empresa", ha asegurado Fabra en declaraciones a los periodistas.



Así, ha defendido que "la Comunidad Valenciana no es eso", sino que es "compromiso, alegría y atención a todas las personas que vengan". "Esos son modelos del pasado. Ahora tenemos que ofrecer otras cosas, todo el potencial del sector turístico", ha manifestado.