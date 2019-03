Exteriores rechaza la apertura de seis nuevas delegaciones de la Generalitat en el extranjero

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha informado "desfavorablemente" sobre la creación por parte de la Generalitat catalana de seis nuevas delegaciones en el extranjero, que utilizarán, según el departamento, para "apoyar fines contrarios a los objetivos de la política exterior de España".

El Ministerio que dirige Josep Borrell ha explicado que fue el pasado 17 de octubre cuando tuvo conocimiento de seis proyectos de decreto para el establecimiento de delegaciones del Gobierno catalán fuera de España.

En concreto, según han informado en un comunicado, dichas sedes se encontrarían en Europa Central (Viena), Países Bálticos (Tallin), Balcanes (Zagreb), Portugal (Lisboa), Países Nórdicos (Estocolmo) y Mediterráneo (Beirut).

Desde el Ministerio se ha informado "desfavorablemente" sobre la apertura de las delegaciones al estimar que "su objetivo claro y manifiesto, declarado de modo reiterado" por la Generalitat, consiste en "utilizar las delegaciones para apoyar fines manifiestamente contrarios a los principios y objetivos de la política exterior de España".

En el mismo escrito, Exteriores recuerda que corresponde a este departamento -según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 2/2014 de 25 de marzo- informar de esta propuesta de acuerdo con las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior, la Estrategia de Acción Exterior y, en particular, con el principio de unidad de acción en el exterior.

Borrell aclara que el Gobierno podrá recurrir la apertura de nuevas 'embajadas' catalanas si quebrantan la ley

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el Foro Iberoaméricana que se desarrolla en el Hotel Intercontinental, Borrell ha explicado que, en cumplimiento de la Ley de Acción Exteriores, el Ministerio de Exteriores está obligado a expresar su "opinión" acerca de los planes de cualquier Gobierno autonómico de abrir delegaciones en el exterior, que pueden realizar labores de promoción comercial, turística y cultural, pero que en ningún caso tienen competencias en política exterior, reservada al Ejecutivo español.

Este informe, sin embargo, es preceptivo -las Comunidades Autónomas tienen que informar previamente de sus intenciones de abrir estas delegaciones, según la ley- pero no vinculante. Es decir, que la Generalitat catalana puede no hacer caso. "Ya sabemos que no le va a hacer caso. Va a seguir adelante", ha reconocido Borrell.

Pero el Gobierno sólo podrá recurrir ante los tribunales estas autodenominadas 'embajadas' cuando las actuaciones que se desarrollen desde allí sean contrarias a la ley, ha explicado Borrell. Hoy por hoy, el Ejecutivo no puede hacer "nada" para "impedir" su creación.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya presentó el pasado mes de agosto un recurso contra la reapertura de las llamadas 'embajadas' de la Generalitat de Cataluña en un total de siete países por no haberse cumplido las condiciones que establece la legislación vigente para la creación de delegaciones de las Comunidades Autónomas (CCAA) en el exterior. En ese caso, el Govern no informó al Ejecutivo con la antelación suficiente para que Exteriores pudiera emitir su informe, una condición que en este caso sí se ha cumplido.