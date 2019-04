Los expertos analizan los discursos y los gestos en el debate de investidura

Los expertos opinan que se produjeron dos debates, el de los contenidos y el de los gestos. En el segundo, "Rivera destacó por algo muy importante en comunicación verbal y no verbal: no leer el discurso", dice Alicia Martos, experta en comunicación no verbal.

En cualquier caso, el candidato a presidente del gobierno fue valiente, dicen los expertos. "Su discurso ha hecho muchos guiños a la izquierda, con mucho contenido social y eso pareció poco previsible con lo que decían algunos", señala David Redoli, experto en comunicación política.

Pero los demás protagonistas también han dado mucho de que hablar. Unos por lo que dijeron: "Mariano Rajoy domina la oratoria y maneja muy bien la retórica parlamentaria y lo demostró", indica Redoli.

Y otros por que transmitieron: "Iglesias vuelve al ceño fruncido. Los gestos, cuanto más elevados, desprenden mayor tensión, y ha sido una corporalidad y una gestualidad muy agresivas", asegura Martos.

Eso sí, dicen los expertos, todo lo tienen estudiado. Cada exceso y cada gesto fueron dirigidos a animar a su propio electorado.