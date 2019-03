La exmujer de López Aguilar: "Nunca le he denunciado porque es el padre de mis hijos"

Natalia de la Nuez, exmujer del exministro López Aguilar, asegura que los vecinos han tomado medidas: "Son calificativos, expresiones, ruidos y altas voces que los vecinos llevan mucho tiempo escuchando y por eso ellos consideran que hay que hablar".

"¿Por qué nunca le denunciaste?", pregunta Luis Socorro, periodista de Antena 3 Noticias en Canarias. "No le he denunciado ni lo denunciaré nunca por varias razones. Es el padre de mis hijos y lo he querido muchísimo. Respeto muchísimo el tema de la violencia de género y tengo mucha compasión por la gente que es víctima de malos tratos".

Escucha la entrevista en exclusiva que Antena 3 ha grabado, al completo en el vídeo que ilustra estas líneas.