Exdirector de la Agencia Tributaria: "Hacienda somos todos porque el dinero público es de todos los españoles"

Ignacio Ruiz-Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria, ha defendido durante una entrevista enEspejo Público que "Hacienda somos todos" porque "el dinero público es de todos los españoles sin duda alguna".

El exdirector ha hecho esta precisión en relación con las declaraciones de dolores Ripoll, representante de la Abogacía del Estado en el caso Nóos, que señaló durante la primera jornada del juicio que esta frase sólo se trata de un reclamo publicitario. Ruiz-Jarabo considera que esta afirmación la hizo Ripoll simplemente para defender su postura, pero que "no contribuye a mantener la conciencia fiscal en los españoles".

Así, en opinión del exdirector de la Agencia Tributaria, es cierto que se trata de un eslogan, pero tiene un "trasfondo de realidad" por la titularidad pública del dinero que gestiona Hacienda.

Caso "estadísticamente anómalo"

Ruiz-Jarabo también ha señalado que, a su juicio, el caso ocurrido con la Infanta Cristina es "estadísticamente anómalo" porque normalmente cuando hay alguien señala que otra persona es la titular de un inmueble y ésta no lo declara, normalmente Hacienda hace un requerimiento, y esto no sucedió. Además, ha recordado que la hermana del Rey Felipe VI ha demostrado mediante informes que ella no era titular de estos inmuebles.

El exdirector ha matizado que es distinto ese concepto a que no se hayan pagado impuestos a la hacienda pública ni por préstamo ni por donación, que en ambos casos tendrían que haber sido abonados. No obstante, se hubiera cometido o no este delito fiscal, ya habría prescrito.