Los exconsejeros presos por el 'procés' hablan del 155 en el Parlament

Los exconsellers de la Generalitat encarcelados comparecen como testigos en la comisión de investigación del Parlament sobre la aplicación del 155 en Cataluña. En el orden del día de la comisión sólo constan las comparecencias de los seis exconsellers encarcelados: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa, por lo que no comparecerán los presos del 1-O que no formaban parte del Govern, es decir, Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Los exconsellers ya habían sido citados en la comisión, pero el Tribunal Supremo lo rechazó, ya que todavía estaban en prisión provisional y era el Alto Tribunal quien debía autorizarlos. Sin embargo, la Conselleria de Justicia de la Generalitat -quien tiene la potestad después de haber sido condenados por el Supremo- autorizó hace dos semanas su comparecencia para garantizar su presencia en el Parlament al ser un "deber inexcusable, atendiendo a que se trata de una petición formulada por la Cámara catalana". Así, Junqueras, Turull, Romeva, Forn, Rull y Bassa vuelven al Parlament por primera vez desde que se disolvió la Cámara con la aplicación del artículo 155 tras la declaración de independencia del 27 de octubre y pocos días después fueron encarcelados. Junqueras, Rull y Turull ya pudieron acudir al Congreso de los Diputados en la sesión constitutiva de la Cámara baja tras las elecciones del 28 de abril, en las que fueron escogidos diputados, y Forn también pudo asistir al primer pleno en el Ayuntamiento de Barcelona como concejal electo en los comicios municipales.

Custodiados por los Mossos

Fuentes parlamentarias han explicado que se prevé que cada comparecencia dure una hora y media aproximadamente, y que los presos soberanistas están custodiados en todo momento por los Mossos d'Esquadra. Al llegar al Parlament, los dejan en una sala de la Cámara y los van sacando uno a uno para comparecer en la comisión, de manera que no podrán circular libremente por los pasillos del Parlament, aunque tampoco estarán esposados. En la comisión, los exconsellers tienen un primer turno de palabra y después los grupos podrán preguntar, aunque no estarán todas las formaciones parlamentarias, ya que en esta comisión del 155 solo participan JxCat, ERC, la CUP y los comuns, mientras que el PSC-Units, Cs y PP rechazaron participar. Sin embargo, la líder de Cs en Catalunya, Lorena Roldán, anunció que el partido naranja sí que acude esta vez a la comisión para decir a los presos soberanistas que "pidan perdón", pero el PP ya ha dicho que no asistirá.