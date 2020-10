El excomisario Villarejo reclutó al chófer de Luis Bárcenas en un McDonalds, según los audios del caso Kitchen a los que ha tenido acceso Antena 3 Noticias

Antena 3 Noticias ha tenido acceso a los audios del 'caso Kitchen', la trama en la que presuntamente se destinaron fondos públicos para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas. En estas grabaciones se escucha cómo el comisario García Castaño admite que le dio los datos del volcado del ordenador de Luis Bárcenas a Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad.

Villarejo pidió a Sergio Ríos que no obstaculizara: "No nos toques la moral"

También se escucha como Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, explica cómo conoció al comisario Villarejo, cuyo primer encuentro habría tenido lugar en un McDonalds. "Me tomé un café con él", en esta primera entrevista según su versión estuvieron solo Sergio Ríos y el Comisario Villarejo, una tercera persona acudió al encuentro pero en cuanto los presentó se retiró.

Ríos califica en la grabación a Villarejo como "una persona muy peculiar" y cómo en un lenguaje "campechano" le informó de que estaba una investigación abierta judicialmente "por parte de la policía en búsqueda y recuperación de los millones" cuyo paradero se desconocía, y añade Villarejo según Ríos: "Y estás tú metido en medio, sabes que estás obligado, no te queremos buscar ningún problema."

Y prosigue relatando en la audición las presuntas palabras de Villarejo: "Tu jefe está en el centro del mundo, mira aquí hay una cosa sabemos que eres de seguridad, eres escolta, sabes que estás obligado, joder, no te queremos buscar ningún problema, sabemos que eres muy buena gente..." así que según el chófer del extesorero Villarejo le pidió: "Que no obstaculices, no nos toques la moral en el trabajo".

