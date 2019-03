El PP evita la reprobación a Montoro y la publicación de la lista de la amnistía fiscal

El Congreso ha rechazado con el voto en solitario del PP la moción del PSOE que reclamaba la reprobación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, así como la publicación de la lista de las personas y sociedades que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012, tras conocerse el caso de Rodrigo Rato.

La iniciativa del PSOE ha contado con el voto favorable de todos los grupos de la oposición salvo CiU, que, aunque ha apoyado la reprobación de Montoro por su actuación en el caso de los llamados papeles de Bárcenas, ha decidido abstenerse en el punto de la moción que pedía la publicación de la lista de defraudadores.

En el debate de la moción, al que no ha asistido Montoro, el portavoz de Hacienda del PSOE, Pedro Saura, ha advertido al Gobierno de que los españoles no perdonarán que impida que se conozca "la lista de la vergüenza" y que no existirá una verdadera regeneración democrática sin que se conozca esa lista.

"La amnistía fiscal es un viaje a las tinieblas", ha subrayado Saura, que considera justa la reprobación de Montoro ante los "continuos escándalos" que se están produciendo en los últimos tiempos en la Agencia Tributaria, no sólo en la actuación de Rodrigo Rato, sino también en el caso de los llamados "papeles de Bárcenas".

El portavoz de Hacienda socialista se ha mostrado convencido de que aunque el Ejecutivo se niegue a difundir esa lista, su publicación "va a ser imparable" y cree que conocer el nombre de esos defraudadores será la "mejor vacuna" de que nunca más habrá una amnistía fiscal en España.

Por el contrario, el PP ha justificado su rechazo a la moción en que el PSOE tiene un interés electoral "torticero" y ha recordado que los socialistas no pueden dar lecciones sobre corrupción, en medio del caso de los ERE, ni sobre amnistías fiscales en el pasado.

El diputado popular Antonio Gallego ha acusado al PSOE de presentar un texto repleto de incoherencias y ha subrayado las dos amnistías fiscales "opacas" aprobadas por los gobiernos socialistas en los años 80 y 90. "Tampoco es muy coherente que nos den lecciones de corrupción ustedes que mantienen en estos escaños a tres imputados por corrupción, al señor Chaves, el señor Zarrías y el señor Viera", ha denunciado.

El diputado del PP ha subrayado que quizá el actual Gobierno no tendría que haber recurrido a una regularización extraordinaria si el PSOE "no hubiera dejado el país en bancarrota". Ha defendido también la gestión de Montoro, que ha conseguido un aumento espectacular de la recaudación frente a lo hecho por el PSOE, que enviaba "una amable cartita" a los que aparecían en la lista Falciani.