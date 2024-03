"Estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren", la llamada cortada por la segunda explosión del 11M

Un día como hoy hace 20 años Madrid estaba inmersa en un shock de profundo dolor y caos. Una cadena de explosiones iba a marcar el 11 de marzo como un día negro en nuestra historia, el del mayor atentado terrorista de nuestro país.

A las 7:37 horas 3 bombas explotaron en el tren 21431 en la vía 2 de la estación de Atocha. Es en ese momento en el que se sitúa esta llamada de una víctima que ya forma parte de la triste hemeroteca de ese día. "Estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido" la frase no se termina por el ruido de los golpes y gritos.

Solo un minuto después se registraron dos nuevas explosiones en otro tren, el 21435, en la Estación de El Pozo. Y una tercera bomba explotó en el tren 21713 en la Estación de Santa Eugenia.

De nuevo un minuto de margen y a las 7:39 horas 4 explosivos en un tren a la altura de la Calle Téllez, justo antes de entrar a Atocha.

La información a esa hora era confusa, pero el silencio atronador ya se había apoderado de las vías donde estaban los fallecidos y los heridos. En total estallaron 10 bombas ocultas en 4 vagones.

A las 13:41 horas el que entonces era ministro del Interior, Ángel Acebes, aseguraba en rueda de prensa que el Gobierno "no tiene ninguna duda" de que la autoría era de la banda terrorista ETA, y ante la pregunta de los periodistas de si cabía alguna posibilidad de que las explosiones fueran causadas por terroristas islámicos, Acebes dijo tajante: "El Gobierno no tiene ninguna duda de que ETA está detrás". Antes, a las 12:05 horas, Arnaldo Otegi, manifestaba que no pensaba 'ni como hipótesis' que ETA fuera la responsable.

Un día después 11 millones de personas salieron a la calle en España para manifestarse contra el terrorismo. El entonces príncipe Felipe encabezó la marcha de Madrid. Nunca España, ni antes ni después tuvo unas movilizaciones tan seguidas.

Después ya se confirmó que detrás de estos atentados estaba el terror yihadista. Hubo elecciones generales y cambio de Gobierno.

