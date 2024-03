El Rey, en el homenaje del 11-M a las víctimas: "Con su entereza y dignidad son quienes mejor representan la grandeza la democracia"

20 años ha pasado ya del mayor atentado terrorista sufrido en nuestro país. El 11-M marcó un antes y un después en nuestras vidas y hoy con motivo del Día Europeo en Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo la Comisión Europea ha organizado un homenaje presidido por los Reyes y en el que también se han dado cita el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y diferentes víctimas.

El rey Felipe VI ha puesto el foco en la necesidad de visibilizar a las víctimas quienes ha considerado "una referencia ética". También ha reclamado "políticas ambiciosas que eviten la radicalización de nuestras sociedades" y por ello ha reivindicado impulsar el estudio de la historia del terrorismo en las aulas y trasladar los testimonios de las víctimas al espacio público es la mejor pedagogía contra dicha radicalización".

El monarca ha subrayado que las víctimas recuerdan "la exigencia colectiva de esta lucha así como la vileza y el odio sin escrúpulos al que nos enfrentamos". "Con su entereza y dignidad son quienes mejor representan tanto la grandeza de la democracia, su fortaleza, como la determinación por avanzar en la convivencia pacífica" ha asegurado Felipe VI.

Acompañado de la reina y en la clausura ya del acto el Rey ha puesto en el foco la importancia del "trabajo imprescindible en defensa de los derechos de las víctimas" que realizan las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo y que están construyendo "un sólido y necesario legado para las futuras generaciones".

En el mismo acto también intervino el presidente Pedro Sánchez también destacó la importancia de recordar a las víctimas "por una cuestión de dignidad". Además, defendió que "es necesario recordar, pero ese recuerdo debe ser activo, movilizado, debe mantener viva la memoria sobre lo que ocurrió en el pasado" y al mismo tiempo "ha de ser un acicate para el presente y para el futuro, para que no se repita, para que las víctimas, supervivientes, familiares, cuenten siempre con la solidaridad".

Carta al diario de Ana Cristina, víctima del 11-M

El tono más emotivo lo pusieron, como no podía ser de otra forma, los testimonios de quienes vivieron esa barbarie en primera persona, las víctimas. A través de una carta a su diario, Ana Cristina, ha dado voz a sus sentimientos como víctima y ha lamentado que "cuando el reloj marque las 00:00 horas de la noche habrá prescrito para siempre el delito que dejó 192 muertos y 1807 heridos. Ya tengo un peso más que meter en mi mochila. Se esfuma la esperanza de que un atentado de este calibre sea un crimen de lesa humanidad".

Con la autoridad que le da su condición de víctima y la intimidad del confidente elegido, Ana Cristina, ha pedido no dejar solas nunca a las víctimas porque "ese es el sitio de la memoria, de la honradez, de la verdad, de la memoria, de la dignidad y de la Justicia". Además ha agradecido que en medio de tanto desgarro el 11-M también le ha dejado la imagen de la solidaridad "más increíble que alguien se pueda llegar a imaginar". "Gracias a cada uno de ustedes, quien quiera que sea, por hacer lo correcto".

"Esa Justicia no debe confundirse con el perdón"

En sus palabras subraya el papel al que día a día se enfrentan las víctimas. "No conozco una sola víctima que se haya refugiado en la venganza, al contrario, todas acatamos la sentencias aunque nos parezcan injustas, sin enjuiciar a quienes las imparten. Luchando contra la propia injusticia con los instrumentos que la ley establece sin saltarnos ni una sola de las reglas de la democracia. Esa justicia a veces no llega y no debe nunca confundirse con el perdón. Perdonar le compete exclusivamente y solo a quienes hemos recibido el daño y, a veces, siento que hasta eso me quieren quitar".

Además reclama no ver "diferencia alguna en ningún terrorismo, ni intensidades distintas, ni grados de maldad diferentes" y pide que los actos de homenaje vayan acompañados de actos de rechazo hacia este delito "y si en ese momento ese ciudadano representa un Estado, siendo gobierno, debería saber con quien está, sin dobleces ni tibiezas y sin excusas".

