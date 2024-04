España reconocerá el Estado palestino en unas semanas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intenta recabar apoyos a su plan para reconocer el Estado palestino antes del verano. En las últimas horas se ha reunido con el primer ministro de Malta. Y este jueves también se verá con los mandatarios de Luxemburgo y Bélgica. Lleva días intentando impulsar ese plan con otros muchos Gobiernos, pero muy pocos comparten su "urgencia". Dudan de que sea el momento más oportuno.

Sánchez ha tenido una maratón de reuniones por el reconocimiento del Estado palestino. Por ahora consigue pocos apoyos ya que hay países que comparten el diagnóstico, pero no creen que ahora sea el momento adecuado en medio de la guerra en Gaza o al menos, no se comprometen a hacerlo en el corto plazo. El único país que sigue la línea del Presidente es Irlanda, aunque su primer ministro ha reconocido que le preocupa que esto no sea una prioridad dentro de la Unión Europea.

Desde Moncloa aseguran a Antena 3 Noticias que Pedro Sánchez seguirá adelante y que podría reconocer el Estado palestino en cuestión de semanas. "El Gobierno de España va a dar ese paso", dijo el lunes el presidente del Gobierno. Mientras, el ministro de Exteriores José Manuel Albares defenderá ante la ONU la entrada del Estado palestino como Estado soberano.

Pedro Sánchez no es el único defensor de los dos Estados. El propio secretario general de la ONU, António Guterres, aboga por esto, al igual que varios líderes mundiales. La posición del Presidente tendría pocas consecuencias. Se trataría de un gesto simbólico. En la práctica no implicaría ningún cambio inmediato. Polonia, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Chipre, Hungría, Suecia, Bulgaria y Malta son los países europeos que ya han reconocido a Palestina como Estado.

¿Qué implica este reconocimiento?

Que España dé este paso supondría aumentar la presión internacional en busca de una solución que ponga fin a 76 años de conflicto en la zona. Podría abrir un cauce y animar a otros países como Bélgica a hacerlo. Sánchez ha sido una de las pocas voces de la Unión Europea que activamente ha exigido la solución de los dos Estados. Alemania -que cierra filas con Israel-, Francia o Italia seguirán muy de cerca la posición española, también la Comisión Europea (CE).

Hace unos meses, en su visita a Israel y Egipto junto al primer ministro belga, Alexander De Croo, Sánchez exigió a Benjamin Netanyahu respetar el derecho internacional. Desde Rafah apeló a la comunidad internacional a reconocer el Estado palestino: "Valdría la pena que lo hiciésemos todos juntos, pero si eso no ocurre, España por supuesto tomará sus propias decisiones".

De los 193 Estados integrantes de las Naciones Unidas, un total de 139 han reconocido el Estado de Palestina, entre ellos se encuentran Rusia, China, Sudáfrica o Brasil. Entre los que no lo reconocen están la mayoría de los países europeos, junto a Canadá, Australia, Japón y Estados Unidos. De todos estos, Francia, Reino Unido y Estados Unidos tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.

La respuesta de Estados Unidos a los planes de Sánchez

Estados Unidos ha decidido responder a los planes de Pedro Sánchez. Sostiene que cada país decide cuándo reconocer el Estado palestino y aseguran que la solución al conflicto es algo que tienen que solucionar israelíes y palestinos. "Cada país debe tomar sus propias decisiones con respecto a cuándo y dónde hace reconocimientos de este tipo", comentó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

El portavoz estadounidense aseveró que siempre han apoyado "firmemente" la creación del Estado palestino. Sin embargo, cree que "eso se logra mejor a través del diálogo y la negociación entre las dos partes".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com