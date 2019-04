Errejón reaparece en el minuto de silencio por las víctimas en Bruselas

Llevaba mucho tiempo sin aparecer. Iñigo Errejón no ha hablado públicamente desde que, el pasado 15 de marzo, se anunciara el cese de Sergio Pascual al frente de la Secretaría de Organización por su gestión, calificada como deficiente, de la crisis del partido en la Comunidad de Madrid, tras la dimisión de diez dirigentes.

Hoy, Iñigo Errejón ha participado en el minuto de silencio convocado por el presidente del Congreso en solidaridad con las víctimas de los atentados en Bruselas. Errejón no ha querido hacer declaraciones. Al ser preguntado por la reunión que debe mantener el consejo ciudadano de su partido, el próximo fin de semana y que deberá ratificar el nombramiento de Pablo Echenique como secretario de Organización, Errejón ha respondido con evasivas: "Vamos a tener muchos días, pero hoy no. No es el momento”.