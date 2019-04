Errejón: "La foto de hoy podría ser la de un futuro Gobierno"

El portavoz parlamentario de Podemos, Íñigo Errejón, ha comparecido ante los medios después de la reunión a cuatro con PSOE, Compromís e Izquierda Unida.

"La foto de la reunión ha ejemplificado lo que podría ser el Gobierno del cambio, que reúne una gran parte de la sociedad española y que despierta una gran ilusión", afirma Errejón.

Explica que se han discutido cuestiones programáticas durante esta primera reunión en la que se ha hablado de revertir las políticas de Rajoy que han hecho de España un país más corrupto y más injusto.

Añade que se ha trabajado a partir del documento que envió el PSOE en respuesta a las propuestas de Podemos y explica que se ha hablado de política económica, en la que comparten muchos puntos, sobre el artículo 155 de la Constitución, sobre la reforma fiscal o de las últimas dos reformas laborales que se han producido en España.

Errejón explica que en la reunión del martes se hablará de derechos sociales, la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, la reforma territorial, la relación con la Unión Europea y finalmente sobre las garantías para que este supuesto acuerdo al que tratan de llegar, se transforme en políticas públicas.

El número 3 de Podemos dice que "habrá Gobierno del cambio si es un Gobierno de coalición" y explica que antes de continuar con la reunión a cuatro, se sentarán a negociar el PSOE y su partido y añade que no se levantarán de las mesas de negociación hasta que se llegue a un acuerdo porque "creemos que hay mimbres".

Preguntado sobre la reunión que se ha producido en paralelo entre PSOE y Ciudadanos y el encuentro entre Pedro Sánchez y Albert Rivera, afirma que todas las formaciones políticas son libres para dialogar con quien quiera aunque insiste en que sería imposible un acuerdo entre PSOE y C's porque no tienen los apoyos suficientes.

Sobre el posible anuncio de un posible Gobierno entre PSOE y Ciudadanos, Errejón dice que "si mañana por la mañana Albert Rivera anuncia un acuerdo eso no será para ninguna investidura, habrán anunciando fuegos artificiales, pero eso no da para ninguna investidura ni para formar un gobierno. Y esto no es porque Podemos se empeñe sino porque se empeña una fuerza mayor, que son las matemáticas", ha sentenciado.