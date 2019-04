Errejón cree que Rivera ha "abandonado" a Sánchez proponiendo una gran coalición presidida por un independiente

El portavoz parlamentario de Podemos, Iñigo Errejón, ha advertido al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de lo "rápido" que le ha "abandonado" el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y de lo "poquito" que le ha durado su acuerdo con la formación naranja.

De esta forma ha respondido Errejón en los pasillos del Congreso a la propuesta que el líder de la formación naranja ha puesto encima de la mesa de un gobierno de consenso PP-PSOE-Ciudadanos presidido por un independiente.

El dirigente morado ha defendido que el problema de la gran coalición "no son las personas, sino las políticas" y ha cuestionado que el PSOE aceptara entrar a formar parte de ese hipotético ejecutivo para mantener las políticas del PP.

No es "razonable" que el PSOE esté ahí

"¿Para qué sería esa gran coalición? ¿Para derogar o mantener la reforma laboral del PP que hace más barato despedir o para derogar o mantener la 'Ley Mordaza' que atenta contra las libertades civiles? Si es para derogarlas, el PP no estará ahí, y si es para mantenerlas, entonces no será un gobierno de cambio, sino será mantener lo mismo que no ha funcionado", ha dicho.

Errejón considera "razonable" que Rivera haga este tipo de propuestas, sobre todo teniendo en cuenta que en su partido reconocen que "el mayor beneficio" de su acuerdo con el PSOE es "expulsar" a Podemos, e incluso que lo haga el PP.

"Pero no que lo hiciera el PSOE", al que ha llamado a elegir ya entre coger ese camino con el PP y Ciudadanos o el de Podemos, Compromís e Izquierda Unida. "Mientras no se decida, va corriendo el reloj hacia las elecciones", ha avisado.

Desde la reunión a tres no ha habido ninguna novedad

Preguntado sobre si Podemos ha negociado bajo cuerda un independiente de izquierdas, Errejón ha respondido que desde la reunión a tres (con PSOE y Ciudadanos) "no ha habido conversaciones" ni han recibido "ninguna oferta nueva".

En todo caso, ha recordado que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ya se mostró dispuesto a dar un paso atrás de no entrar en un hipotético gobierno con el PSOE para facilitar la conformación de un ejecutivo. "Me temo por lo negociado estos días que el problema no tiene que ver con los nombres propios, el problema es que (el PSOE) tiene que decidirse", ha indicado.

Sobre si aún ve posible un gobierno 'a la valenciana', el portavoz de Podemos en la Cámara Baja ha dicho que lo ve "difícil" --"no soy un ingenio, ha destacado--, pero ha remarcado que aún quedan días y dan los números. "Mientras tengamos un mandato popular claro, y lo tenemos, la mesa está puesta. Falta que el PSOE se siente a comer con nosotros", ha concluido.