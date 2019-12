ERC planteará un referéndum de autodeterminación en la mesa de negociación

El vicepresidente de la Generalitat y coordinador general de Esquerra Republicana, Pere Aragonès, sostiene que la libertad de los presos condenados por el 'procés' debe tratarse en la mesa de diálogo sobre el conflicto catalán, que reclama en las negociaciones con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez como presidente de Gobierno.

Pere Aragonès, en una entrevista que publica el diario La Vanguardia, subraya que en las conversiones con los socialistas, el partido catalán reclama "el fin de la represión" por el 'procés'. Para ello, afirma que hay que "encontrar soluciones para aquellas personas que están condenadas de manera absolutamente injusta".

También confirma que en los últimos días ha hablado con el candidato del partido socialista y presidente en funciones, Pedro Sánchez, pero no desvela si se ha visto personalmente con él. "No es una cuestión de formatos ni de instrumentos. Lo más importante es poder hablar y eso no tendría que ser noticia", responde Pere Aragonés.

Pero afirma que en las negociaciones con el PSOE todavía se está lejos de un acuerdo. "Estamos ante un conflicto político, y, por lo tanto, la negociación tiene que servir no para resolver la investidura, si no para empezar a resolver el conflicto político entre Cataluña y España", indica.

En este proceso de negociación, Esquerra abrirá un diálogo entre iguales y planteará un referéndum de autodeterminación". El vicepresidente económico de la Generalitat informa de que la negociación de los nuevos presupuestos del Govern "va en la buena dirección" y que "espera presentar ya un preacuerdo sobre ingresos".