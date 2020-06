ERC pide movilizaciones pacíficas y aboga por abrir una "mesa de negociación" con el Estado

El portavoz de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha pedido que las movilizaciones que se convoquen para reclamar la puesta en libertad de los "presos políticos" sean siempre "pacíficas", para no perjudicar al proceso independentista, y ha abogado por abrir una "mesa de negociación" con el Estado. Sabrià se ha referido a la voluntad de su partido de que se produzca una negociación bilateral entre el nuevo Govern y el Ejecutivo central para abordar el conflicto político en Cataluña, aunque se ha mostrado muy escéptico con la posibilidad de que este diálogo pueda producirse con Mariano Rajoy en la Moncloa.

"Nosotros estamos dispuestos a sentarnos siempre, también con los actuales dirigentes del Estado", ha afirmado Sabrià, si bien ha reconocido que hay "pocas opciones" de que esto pase a corto plazo. "No confiamos en la voluntad negociadora del Gobierno del PP -ha afirmado- porque, ante nuestras demandas democráticas y pacíficas, siempre hemos visto un Estado español que no quiere hablar de nada y cuyo único lenguaje es el de las porras, los tribunales y la represión".

Ahora bien, ha subrayado Sabrià, "tarde o temprano este conflicto político acabará siendo tratado en una mesa de negociación", que ERC entiende que "se formará por desbordamiento democrático" y también por "presiones desde el ámbito internacional", las cuales, sin embargo, "no se producen tan deprisa como nos gustaría". "Puede tardar un poco más o un poco menos, pero estamos absolutamente convencidos de que esto acaba en una mesa de negociación.

El Estado se puede resistir tanto como quiera, pero nosotros los tenemos que acabar llevando a esta mesa", ha dicho Sabrià, que ha recalcado que "cuanto más fuerte" sea el movimiento independentista "más cerca" estará esta solución negociada. Sobre las movilizaciones registradas en los últimos días en Cataluña en protesta por el encarcelamiento de dirigentes independentistas, Sabrià se ha desmarcado de los incidentes entre manifestantes y Mossos d'Esquadra y ha recalcado que el soberanismo siempre se ha caracterizado por su carácter "pacífico".

En cuanto a los cortes de carreteras y autopistas promovidos esta semana por los Comités de Defensa de la República como actos de protesta, ha precisado que "este tipo de movilizaciones para nosotros no son prioritarias porque no vemos que nos permitan avanzar", si bien "hay una situación muy excepcional frente a la cual la gente necesita expresarse y salir a la calle". "Es imprescindible que sigan habiendo movilizaciones, pero pacíficas y democráticas", ha destacado el portavoz republicano, por lo que ha hecho un "llamamiento a la calma, a la tranquilidad y a la prudencia", a fin de que dichas protestas sean "lo más amplias y coordinadas posibles" y no den pretextos "a los que intentan hacer creer que hay violencia".