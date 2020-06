ERC insta a los funcionarios a no preocuparse "si hacen su trabajo" ante una posible convocatoria de referéndum

El presidente de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, ha instado a los funcionarios a no preocuparse "si hacen su trabajo" ante una eventual convocatoria de un referéndum sobre la independencia por parte de la Generalitat ya que tanto el Govern como el Parlament están trabajando para que el cuerpo funcionarial no tema posibles represalias.

Así lo ha dicho en declaraciones a los periodistas este lunes en Barcelona al ser preguntado por el contenido de un argumentario del Gobierno central, en el que se advertía de posibles responsabilidades penales si los funcionarios incumplen la ley en la convocatoria de un supuesto referéndum sobre la independencia de Cataluña.

Bosch ha lamentado la "campaña del miedo" por parte del Estado respecto a los funcionarios, una campaña que respondería a una falta de proyecto para Cataluña, según Bosch, a pesar de que el Gobierno haya recordado a los empleados públicos que su primera obligación es la lealtad a la Constitución.

Sobre una posible apertura de colegios en el marco de ésta convocatoria electoral, Bosch ha manifestado que desde el grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento harán "todo lo posible" para que el consistorio abra las puertas de los colegios en la fecha del referéndum y es en este contexto que ha emplazado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a posicionarse sobre el tema.

Bosch ha supeditado una hipotética comparecencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Congreso de los Diputados para explicar su plan para la celebración del referéndum al anuncio de la fecha y la pregunta de éste, que previsiblemente tendrá lugar a finales de esta semana.

Aún así, no ha descartado que esta visita se produzca si Puigdemont lo desea para poder explicar así "ésta decisión soberana y compartirla con todo el mundo" y ha celebrado que los 'comuns' hayan animado a la participación en la hipotética consulta, a pesar de que hayan anunciado que no reconocerían el resultado en caso de que se celebrase de manera unilateral.

Sobre la respuesta de la Comisión de Venecia a la petición de Puigdemont sobre sus planes para convocar un referéndum -en la que advertían que un referéndum debería ser acordado con el Estado y respetar la Constitución-, Bosch ha celebrado que la respuesta de este organismo recoja "las demandas de Cataluña" de pactar la consulta.

Puigdemont, dispuesto a debatir en el Congreso

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está dispuesto a debatir en el Congreso de los Diputados cara a cara con el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, pero solo lo haría después de haber fijado en la agenda el referéndum, que pretende celebrar aunque sea unilateralmente.

Puigdemont afirma que no tendría "ningún problema" en ir al Congreso de los Diputados y que estaría "totalmente dispuesto" a participar en un debate cara a cara con Rajoy, aunque solo si es para "explicar por qué hemos llegado hasta aquí y lo que haremos los catalanes".

Así, deja claro que no acudirá a la Cámara Baja a pedir permiso para convocar el referéndum, pues no participará, afirma, en "una maniobra de escarnio para que el Parlamento español cierre las puertas al deseo de los catalanes de decidir" su futuro político. "No es necesario volver a repetir la aberración de lo que ya conocemos", incide el presidente catalán, descartando así reeditar el debate del 2014 en el que la mayoría del Congreso de los Diputados rechazó la consulta soberanista del 9N.