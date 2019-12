Emiliano García Page ha pedido a su estilo responsabilidad al secretario general de su partido y presidente del gobierno en funciones. Ha terminado un acto público refiriéndose a las negociaciones para la investidura y a las hipotéticas cesiones que pueda hacer el PSOE ante ERC para lograr la investidura de Pedro Sánchez.

El presidente de Castilla-La Mancha, uno de los barones socialistas, que no quiere "vaselina" como regalo de Reyes. "Yo para Reyes lo que no quiero, como no creo que quiera ningún español y española es vaselina. Queremos tener unos buenos Reyes, un buen 2020 y tener la conciencia tranquila".

García Page es muy duro con los independentistas y ha pedido que nadie se deje engañar por cortinas de humo