Emiliano García-Page contesta a Alberto Núñez Feijóo: "Ni agradecidos ni pagados"

Emiliano García-Page recibe mensajes de unos y otros. El presidente de Castilla-La Mancha se ha sumado a cinco de los 14 gobiernos autonómicos del PP para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía que ha aprobado el gobierno de Pedro Sánchez. No es nuevo que Page y el presidente se muestren con posiciones contrarias, más bien es algo bastante frecuente de ahí que asegure que no ha recibido ninguna llamada desde Ferraz: "Creo que ya desde hace tiempo me dan por perdido".

Defiende el mandatario autonómico que está convencido del paso que ha dado y lo ha hecho "después de pedir asesoramiento a los órganos consultivos más importantes de la región. No he dado por hecho que debe de haber un recurso políticamente, aunque luego hubiera que fundamentarlo como fuera". Además, pone en duda la "imagen de bloque" de las comunidades del PP. "Están en su derecho, esa imagen de parecer que van todos a una y además a la orden de la sucursal de Génova no me parce positiva. Primero porque cada CCAA tiene que asumir su papel autónomamente, en eso consiste el papel constitucional. No sé si hubiera sido lo mismo de haber estado gobernando el PP en España, si las CCAA del PP hubieran recurrido".

En el último café de Alberto Núñez Feijóo en Espejo Público, el popular reprochaba a Page que le gustaba lo que decía, pero no lo que hacía. Un dardo que hoy ha tenido respuesta del castellanomanchego. "Creo que él sabe que lo que esta diciendo es muy injusto en muchos sentidos , incluido en lo personal" critica Page para aclarar que tiene buena relación, pero que es el momento de que el jefe de la oposición "haga además de decir, porque el acuerdo que firmó conmigo y otros presidentes autonómicos que lo imponga a los presidentes del PP que no están de acuerdo".

Page añade: "Yo le podría decir al señor Feijóo que, entre otros yo, nos hemos dejado muchos pelos en la gatera porque en España pudiera gobernar el señor Rajoy, para que no lo hiciera el PSOE con los independentistas. Ni agradecidos ni pagados. Tengo muchas dudas de que algunos de los dirigentes del PP que tanto exigen, en caso contrario, hubieran hecho ese ejercicio de responsabilidad". Prosigue el presidente autonómico con la lista de reproches: "A ver si resulta que voy a tener yo culpa de que el PP después de prometérselas felices vendiera la piel del oso antes de cazarla y en el último tramo de la campaña de las generales la liara tanto, pactara con tanto frenesí con Vox y no hayan podido desalojar a Sánchez".

Se pregunta el socialista: "Qué es lo que están diciendo, que los diputados al Congreso reciban ordenes de cada presidente autonómico. Solo faltaría que en España cada presidente autonómico tuviera posibilidad de ordenar a los diputados de su región" y finaliza: "El señor Feijóo dice que no es presidente porque no quiere, pues que hubiese querido. Creo que el PP se equivoca en esta dinámica".

