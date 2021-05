La embajadora marroquí no volverá a España "mientras dure la crisis" política

Esta noche, decenas de personas se han enfrentado a la policía marroquí desplegada para evitar que crucen a Ceuta. Y eso no ocurre tan a menudo en Marruecos. Máxima tensión entre los marroquíes a quienes sus autoridades ahora no permiten cruzar a Ceuta, y por fin, reacción oficial de su Gobierno. La embajadora marroquí en Madrid, llamada a consultas el martes, no volverá a España "mientras dure la crisis".

Calma en la frontera

Para el ministro de exteriores marroquí, la crisis política terminará si España expulsa o hace comparecer ante los tribunales al líder del Frente Polisario. También ha acusado al Gobierno español de utilizar un doble lenguaje.

Mas gráfico aún un alto funcionario marroquí: De España queremos hechos, no palmaditas en la espalda. El Gobierno alauí admite tácitamente que ha utilizado a miles de personas como arma de presión política y eso genera frustración.

Centenares de jóvenes se enfrentaron violentamente a las fuerzas del orden. Lo que hace unos días eran puertas abiertas, ahora son vallas y policías. Los autobuses que les llevaban a la frontera, ahora se utilizan para devolverles a sus casas.

Las fuerzas de seguridad marroquíes han ampliado el perímetro de control. Han incluido los barrios norteños de Fnidq, en Castillejos, situada al sur de Ceuta, y una gran parte de su paseo marítimo.

La situación hoy en Castillejos es de absoluta tranquilidad tras unos incidentes nocturnos y varios enfrentamientos entre los antidisturbios marroquíes y los migrantes que lanzaron piedras y quemaron neumáticos.