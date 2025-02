Elisa Mouliaá aporta al juez el contacto de los amigos que organizaron la fiesta donde Errejón la habría agredido

La actriz Elisa Mouliaá ha aportado al juez que investiga al exdiputado Íñigo Errejón el contacto de los dos amigos que organizaron la fiesta en la que presuntamente Errejón le agredió. Ha resaltado que ambos viven en Australia y que "no pueden acudir a sede judicial a fin de prestar declaración".

En un escrito, recogido por Europa Press, su representación aporta los números de teléfono de estas personas y descarta que tenga una "actitud procesal obstruccionista", como mantiene la defensa de Errejón. De hecho, puntualiza que si no facilitó los contactos antes es porque los dos viven en el extranjero. "A mayor abundamiento, la declaración por videollamada resultaría difícil de llevar a cabo dada la diferencia horaria existente entre España y Australia de 8 o 9 horas. En cualquier caso, a las alegaciones de la defensa del señor Errejón manifestar que la intención de esta parte es esclarecer lo sucedido por lo que, se aportaron otras personas de contacto que estuvieron el día de la fiesta y que también podrían acreditar lo sucedido", mantiene.

A pesar de todo, y teniendo en cuenta que será el juez Adolfo Carretero "quien decida finalmente sobre la pertinencia de las declaraciones" de los dos testigos, la representación de la artista entrega los móviles "a fin de facilitar la comunicación con ambos". Por otro lado, en otro escrito, el abogado de Mouliaá pide al juez que no admita como prueba "los informes médicos" de la actriz "desde el año 2022 hasta la actualidad".

La causa contra el exmarido de Mouliaá

El abogado de Elisa Mouliaá también solicita que rechace la petición de Errejón de aportar al procedimiento el expediente de la causa archivada contra el exmarido de la actriz por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Madrid. La representación de la actriz aduce que afecta de manera directa a la protección de datos de terceras personas, en concreto a una menor de edad, la hija del matrimonio. "Ninguno de ellos es parte de este procedimiento y no existe causa de justificación que permita traer a colación dicha información a este proceso", mantiene, además de que "esta información tampoco permitiría determinar la verosimilitud" de Mouliaá.

También descarta que el juez aporte a la causa las informaciones periodísticas en relación a la causa. "(Mouliaá) fue preguntada y concluyó con rotundidad el día de las declaraciones que en sus primeras apariciones en los medios de comunicación trató de dar una imagen de fortaleza irreal, que no debe servir como precedente para determinar su credibilidad", recuerda su abogado.

Polémica sobre los informes médicos

Por otro lado, la actriz ha cargado contra la defensa del exdiputado de Sumar por sugerir ante el juez que le investiga por un delito de agresión sexual que ella presenta una "actitud procesal obstruccionista" al no aportar sus informes médicos, como le requirió el magistrado.

Ahora, el abogado de Mouliaá ha explicado que el hecho de no presentar esos informes médicos es debido a que la resolución en la que el juez Adolfo Carretero se lo requería está recurrida tanto ante el juzgado como ante la Audiencia de Madrid, por lo que hasta que no se resuelva "evidentemente no se van a aportar al procedimiento".

De esta manera, el abogado Alfredo Arrién afirma que eso "no implica una actitud obstruccionista", en respuesta a otro escrito presentado esta semana por la defensa de Errejón, en el que acusaba a la actriz que lo denunció por agresión sexual de no aportar datos para localizar a testigos o los informes psiquiátricos de los que disponga desde 2022.

El juez Carretero investiga a Íñigo Errejón por un delito de agresión sexual tras la denuncia de la actriz Elisa Mouliáa, en la que relató haber sufrido tocamientos, besos no consentidos y comentarios de índole sexual por parte del exdiputado de Sumar al menos en tres ocasiones durante la misma noche en el año 2021, antes, durante y después de la citada fiesta.

