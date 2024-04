Elecciones País Vasco 2024: diferencias entre mayoría absoluta y mayoría simple

Las reglas de unas elecciones, ya sean generales o autonómicas, parecen fáciles: los partidos se presentan con un programa y los electores votan; de ese recuento de votos sale el ganador. Sin embargo, ese ganador no siempre recibe el premio. No hace falta más que mirar el tablero político actual para comprobar que el partido más votado en los comicios del pasado 23 de julio, el PP, no Gobierna en España, sino que es la segunda fuerza la que ha conseguido la llave de Moncloa y esto ocurre por algo tan simple como que la mayoría simple no es lo mismo que la absoluta.

De cara a las elecciones en el País Vasco del próximo domingo 21 de abril las encuestas dibujan un escenario muy igualado entre las dos primeras fuerzas políticas. Los últimos sondeos apuntan a que en las últimas curvas del circuito EH-Bildu habría superado en intención de votos y escaños a PNV. Sin embargo, ninguna de las dos formaciones conseguiría la representación suficiente para gobernar en solitario y sería el PSE-EE quien según estos barómetros ocuparía la tercera plaza y tendría la llave de la gobernabilidad ¿Por qué?

El parlamento vasco está compuesto por 75 escaños, que representan a las 3 provincias de la comunidad: Álava, Guipúzcoa y Vizcaya; que aportan al Parlamento 25 diputados cada una. La mayoría absoluta se fija en 38 escaños.

La mayoría absoluta implica tener más votos a favor que en contra, es decir, de un total de 75 escaños hay que alcanzar 38 'síes'. Mientras que la mayoría simple solo indica que hay más votos de 'sí' que de 'no'. En la primera situación la abstención no sirve, pero en la segunda sí puede ser una alternativa para las otras fuerzas políticas que no han ganado las elecciones.

El reglamento del parlamento vasco presenta una serie de diferencias con respecto a las normas del Congreso de los Diputados por lo que entre otras cosas se evita el bloqueo.

A la Lehendakaritza, en un mismo pleno, pueden optar diferentes candidatos, es suficiente con que un partido los proponga. Sin embargo, al pleno de investidura para la presidencia del Gobierno solo optará el candidato que proponga el rey. En este debate vasco se votará a todos los candidatos que haya y conseguirá la llave de Ajuria Enea aquel que alcance la mayoría absoluta fijada en 38 en primera votación y los grupos podrán abstenerse. Si ningún aspirante lo logra habrá una segunda votación en las 24 horas posteriores en la que valdrá mayoría simple. Aquí no es posible votar no y habría que decantarse por alguno de los que se presentan.

El próximo 21 de abril podrán votar en las elecciones al Parlamento Vasco 1.795.206 electores y de ellos 75.634 lo podrán hacer por primera vez en unas autonómicas por haber cumplido 18 años desde la anterior cita el 12 de julio de 2020

