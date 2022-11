Unidos Podemos aprovecha el tirón de "alcaldes del cambio", como Colau y 'Kichi', para cerrar listas

La coalición Unidos Podemos va a aprovechar de cara al 26-J el tirón de los llamados alcaldes del cambio, como la barcelonesa Ada Colau o el gaditano José María González 'Kichi', quienes cerrarán simbólicamente las listas en sus respectivas provincias.

También Pedro Santisteve Roche, el alcalde de Zaragoza, se ha sumado a aportar este simbolismo y, junto a la vicealcaldesa Luisa Broto, cerrará la lista al Congreso por Zaragoza de Unidos Podemos. Todos ellos intentan así aportar su granito de arena a lo que Santiesteve definía en su perfil de Twitter como un "proyecto ilusionante para España".

José María González cerrará en el puesto número nueve la lista por la provincia gaditana, encabezada por Noelia Vera, quien fue número uno de Podemos por Cádiz en la anterior convocatoria electoral del 20 de diciembre, y obtuvo escaño, al igual que el guardia civil Juan Antonio Delgado, que iba de número dos.

"Será un orgullo participar de un proceso histórico que puede cambiar el país", decía 'Kichi' también en Twitter. Y repite cerrando lista la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien como ya hiciera en las elecciones del pasado 20 de diciembre, ha querido también ahora ocupar un lugar simbólico en la candidatura de En Comú Podem, que integra a Podemos, ICV, EUiA, Barcelona en Comú y Equo. Colau.

Según informa En Comú Podem, ha querido reforzar de nuevo su compromiso con la candidatura que se alzó con la victoria en las elecciones del 20 de diciembre en Cataluña, ocupando esta vez un simbólico último lugar. Ese lugar simbólico era el que Unidos Podemos había ofrecido también ocupar al histórico dirigente comunista Julio Anguita en la lista por Córdoba, que encabezará el exdirigente de IU Manuel Monereo.

No obstante, Anguita declinó la oferta, aunque, según ambos partidos, ha mostrado su disposición a participar en algunos actos de la campaña electoral de la coalición en Andalucía. La incorporación de Monereo como número uno por Córdoba y la del líder jornalero y sindicalista del SAT Diego Cañamero como cabeza de lista en Jaén son las principales novedades de las listas de Unidos Podemos para estas elecciones del 26-J.

El plazo para presentar las candidaturas concluye esta medianoche y, a falta de algunos detalles, la coalición tiene prácticamente cerradas las listas, aunque en varias circunscripciones aún no han concluido de forma satisfactoria las conversaciones entre Podemos e IU.

En las candidaturas de Unidos Podemos, le corresponden a IU, según el acuerdo alcanzado, tres cabezas de lista, las de Palencia, Ciudad Real y Teruel. En general, ambas formaciones repiten la mayoría de sus candidatos salvo por los movimientos derivados del acuerdo de coalición suscrito y algunas bajas de última hora, como la de la magistrada Victoria Rosell. Rosell, que fue cabeza de lista por Las Palmas en diciembre, ha renunciado a repetir el 26-J a la espera de que los tribunales resuelvan la querella presentada contra ella por el exministro José Manuel Soria.

Otra de las bajas es la del abogado David Bravo, que fue número uno por Almería y que ahora por motivos personales ha preferido no volver a presentarse. Eso ha permitido también a Podemos colocar en ese puesto al ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Julio Rodríguez, a quien quiere garantizarle el escaño que no consiguió el 20-D como número dos por Zaragoza, un lugar que ahora ocupará como independiente la periodista Rosa María Artal.