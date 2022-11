El PSOE rechaza un 'debate a dos' con Iglesias o Rivera alegando que su rival es Rajoy

El vicecoordinador del Comité electoral del PSOE, Óscar López, ha explicado que el rival para su partido es el presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy y el Partido Popular, por lo que rechaza un 'debate a dos' entre el secretario general socialista, Pedro Sánchez, y el de Podemos, Pablo Iglesias, o el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

"El rival del PSOE es el señor Mariano Rajoy y el PP. Nosotros a quien aspiramos a ganar es al PP, con quien queremos confrontar modelos es con el PP. En las elecciones se va a elegir un presidente de gobierno y esa elección finalmente va a estar entre el señor Rajoy y Pedro Sánchez, por lo tanto entendemos que este es el debate presidencial que tiene interés", ha argumentado.

En una entrevista en Onda Cero ha recordado que en la campaña electoral del pasado 20D, Mariano Rajoy hizo un 'cara a cara' con Sánchez y cree que si ahora no quiere repetirlo es porque "quizás no tuvo una buena experiencia".

No obstante, ha asegurado que Sánchez está dispuesto a asistir a debates a cuatro, sólo "si están todos los candidatos" porque, a su juicio, "lo que falta en este país es que la gente vea un debate entre todos". Por esta razón, ha dicho que Sánchez no acudirá al debate programado por la asociación DEMOS en la Universidad Carlos III de Madrid si Rajoy no va.

Asimismo, el vicecoordinador socialista ha remarcado que el problema es que sólo se hacen los debates que quiere el PP. "Cuando al señor Aznar le interesó, los hizo, luego dejó de hacerlos y cuando el señor Rajoy ha querido, los ha hecho y cuando no, no. Tenemos que cambiar esta situación porque no es posible que al final sólo se hagan debates cuando quiera el PP", ha remachado.

"A mí me gustaría que todos exigiésemos, por el bien de nuestra democracia, al presidente del Gobierno que acuda a los debates porque al final esa es la clave", ha explicado, añadiendo que "el señor Rajoy se queda en Moncloa esperando a ver qué pasa mientras se cierran los debates y luego el elige uno y gracias".