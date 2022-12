Pedro Sánchez: "Votar al PP es un ejercicio de melancolía inútil"

Durante una entrevista en Onda Cero, el secretario general del PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado que "en esta campaña se haya hablado más de encuestas que de pensiones".

Además, ha insistido en que sus principios son no apoyar un Gobierno de Rajoy y a un Gobierno que rompa España, puntos que "Pablo Iglesias no cumple" y pide al líder de Podemos que medite "si quiere un Gobierno como el del PSOE u otro como el actual de Rajoy".

"Mi futuro lo van a decir los españoles y los socialistas en el próximo congreso"

Para Sánchez, la lección de estos seis meses es que "el PSOE es el que más ha hecho para cambiar las cosas en este país" y cree que "al final si triunfan las tesis más radicales de Podemos, será más difícil el acuerdo". Considera que "en Podemos hay gente que quiere cambiar las cosas" y defiende haber demostrado que "no voy a ser presidente del Gobierno a cualquier precio".

En caso de sacar peor resultado el próximo 26 de junio que en los comicios del 20D, afirma que "mi futuro lo van a decir los españoles y los socialistas en el próximo congreso que toque". Considera que "el PSOE no es de Pedro Sánchez y está por encima de las personas". Además, asegura que "al igual que no quise ser presidente a cualquier precio, tampoco aspiro a perpetuarme en política" y subraya que "en estos meses he sentido la lealtad interna del partido".

Por otro lado, ha reconocido que vivió un "momento indignante"con la publicación del vídeo por el que le han tildado de "racista" por su gesto posterior en el que se limpió las manos, tras dar la mano a un niño negro. Comenta que se "está intentando tergiversar una realidad ajena" y critica especialmente a Cifuentes y a García Albiol por sus reacciones. Además, ha adelantado que nadie del PP ni de Podemos le ha llamado para rectificar.

Sobre el caso que afecta al portero de la selección española, David De Gea, dice que "hay que respetar la presunción de inocencia siempre y dejar trabajar a los jueces", aunque sí que se muestra partidario de ponerse de la víctima.